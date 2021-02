Wolfsburg gegen LSK Kvinner, Bayern gegen BIIK-Kazygurt

Die beiden deutschen Vertreter erwarten im Achtelfinale der UEFA Women's Champions League knifflige Aufgaben. Der VfL Wolfsburg trifft zunächst zuhause auf den norwegischen Vertreter LSK Kvinner, der FC Bayern München reist im Hinspiel nach Kasachstan zu BIIK-Kazygurt. Die Hinspiele finden am 3. und 4. März statt, die Rückspiele folgen eine Woche später am 10. und 11. März.

Die Münchnerinnen trafen bereits in der Spielzeit 2019/2020 auf den kasachischen Meister und setzten sich nach einem 5:0 in Schymkent und einem 2:0 im heimischen Stadion deutlich durch. Kazygurt schaltete in der laufenden Saison in der Runde der letzten 32 den ukrainischen Klub WFC Schytlobud-2 Charkiw dank der Auswärtstorregel aus (1:2, 1:0).

Der VfL misst sich dagegen erstmals mit dem siebenmaligen norwegischen Meister aus Lilleström, der nach zuvor sechs Titeln in Folge 2020 in der Toppserien nur auf Rang fünf landete. LSK Kvinner besiegte im Sechzehntelfinale den belarussischen Vertreter ZFK Minsk (2:0, 0:1).