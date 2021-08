Wolfsburg gegen Bordeaux, Hoffenheim gegen Rosengard

Der VfL Wolfsburg bekommt es im Kampf um den Einzug in die Gruppenphase der Women's Champions League mit Girondins Bordeaux aus Frankreich zu tun. Der TSG Hoffenheim ist heute bei der Auslosung der Runde zwei mit dem schwedischen Rekordmeister FC Rosengard ein namhafter Gegner zugelost worden.

Die Spiele finden am 31. August/1. September und 8./9. September statt. Der zweimalige Titelträger Wolfsburg hat im Hinspiel gegen den Dritten der vergangenen französischen Meisterschaft Heimrecht, Hoffenheim beim Rückspiel.

"Spannende Duelle auf Augenhöhe"

"Bisher konnten wir uns in der K.o.-Runde noch nie gegen eine französische Mannschaft durchsetzen. Jetzt ist es an der Zeit, diese Serie zu beenden", sagte der Sportliche Leiter der VfL-Frauen Ralf Kellermann, der "spannende Duelle auf Augenhöhe" erwartet. Rosengard sei "natürlich ein großer Name, der Verein dominiert schon seit einigen Jahren in der schwedischen Liga und kennt auch die Champions League", warnt Hoffenheims Trainer Gabor Gallai.

Die TSG hatte sich beim Debüt in der Königsklasse im Miniturnier der Runde eins gegen Valur Reykjavik (1:0) und AC Mailand (2:0) durchgesetzt. DFB-Pokalsieger Wolfsburg steigt als Vizemeister auf dem sogenannten Ligaweg eine Runde später ein. Der Deutscche Meister FC Bayern München ist wie Titelverteidiger FC Barcelona, Paris St. Germain und der FC Chelsea direkt für die Gruppenphase qualifiziert. Das Finale findet am 22. Mai 2022 in Turin statt.