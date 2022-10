VfL Wolfsburg vs. FC Bayern München: Topspiel in der Volkswagen Arena

Wolfsburg gegen Bayern: Knapp 15.000 Karten verkauft

Es ist das Highlight am 5. Spieltag! Doublegewinner VfL Wolfsburg empfängt am Sonntag, 23. Oktober (ab 14 Uhr, live im NDR, BR und auf MagentaSport), den Vizemeister FC Bayern München. Ausgetragen wird das Topspiel auf großer Bühne: Für das Heimspiel in der Volkswagen Arena wurden bereits 14.700 Tickets verkauft. Über das zentrale Ticketportal fbl.tickets können weiterhin Karten für das Spiel erworben werden.

Diese positiven Zahlen spiegeln sich auch im Bundesliga-Alltag wider. Bereits nach den ersten beiden Spieltagen wurde mit 47.238 Zuschauer*innen ein neuer Rekord aufgestellt. Und auch der Blick auf das vergangene Wochenende bestätigt: Der positive Trend hält an. Durchschnittlich circa 1.600 Zuschauer*innen besuchten den vierten Spieltag der FLYERALARM Frauen-Bundesliga. Die Widerauflage des diesjährigen DFB-Pokalfinals zwischen dem 1. FFC Turbine Potsdam und dem VfL Wolfsburg lockte 2.623 Fans in das Karl-Liebknecht-Stadion. 2.213 Besucher*innen erlebten den 4:0-Sieg der Eintracht gegen die SGS Essen. Der Campus der Münchnerinnen war beim Spiel gegen den 1. FC Köln mit 2.500 Besucher*innen bereits zum zweiten Mal ausverkauft.

Für zwei Vereine der FLYERALARM Frauen-Bundesliga geht es auch international endlich auf großer Bühne los. Die Champions-League-Teilnehmer VfL Wolfsburg und Bayern München starten diese Woche in die erste Runde der Königsklasse. Dort treffen die Münchnerinnen am Mittwoch (ab 18.45 Uhr, live auf DAZN) auf den FC Rosengård aus Schweden. Die VfL-Frauen treten am Donnerstag gegen den österreichischen Meister SKN St. Pölten (ab 18.45 Uhr, live auf DAZN) an.

[dfb]