Wolfsburg: Brauer erfreut über "Reaktion"

Die von Trainer Steffen Brauer erhoffte "Reaktion" zeigte die U 17 des VfL Wolfsburg nach der ersten Saisonniederlage in der Staffel Nord/Nordost der B-Junioren-Bundesliga. Einen Trainerwechsel gab es beim West-Aufsteiger Wuppertaler SV, Moral und Nervenstärke bewies der SV Darmstadt 98. Die DFB.de-Splitter aus der B-Junioren-Bundesliga.

VfL Wolfsburg: Nur drei Tage nach der ersten Saisonniederlage in der Staffel Nord/Nordost (0:1 bei Dynamo Dresden) präsentierte sich die U 17 des VfL Wolfsburg gut erholt. Im Viertelfinale des Niedersachsenpokals setzte sich das Team von Trainer Steffen Brauer gegen den Ligakonkurrenten Eintracht Braunschweig 4:0 (0:0) durch. Die Treffer erzielten Anselmo Garcia Mac-Nulty, Cem Domenik Baydar, Willi Theodor Reincke und Dino Nuhanovic. In der Runde der verbliebenen vier Mannschaften trifft der Titelverteidiger am Donnerstag, 31. Oktober (ab 13 Uhr), auf JFV A/O/Heeslingen oder den FC Eintracht Northeim (beide Niedersachsenliga). "Mir war wichtig, dass wir nach der Enttäuschung in Dresden einige Dinge angesprochen haben. Ich habe eine Reaktion erwartet - und die habe ich von allen gesehen", so VfL-Trainer Brauer: "Es war eine konzentrierte Vorstellung mit Tempo und Spielwitz. In der Chancenverwertung gibt es zwar noch Verbesserungsbedarf. Dennoch hat die Mannschaft die Messlatte wieder nach oben gesetzt." In der Liga geht es am Samstag (ab 13 Uhr) beim 1. FC Union Berlin weiter.

FC Schalke 04: Frank Fahrenhorst, U 17-Trainer beim FC Schalke 04, rechnet in diesem Jahr nicht mehr mit einem Einsatz des belgischen Junioren-Nationalspielers Ardy Mfundu, der vor Saisonbeginn vom Club Brügge zu den "Knappen" gewechselt war, aber verletzungsbedingt noch an keiner Trainingseinheit teilnehmen konnte. Der 16 Jahre alte Defensivspieler Mfundu, dessen Zwillingsbruder Jordy als Angreifer ebenfalls für die Schalker am Ball ist (bisher sieben Einsätze, ein Tor), musste sich jetzt einer Operation unterziehen. "Wir müssen schauen, wie sein Heilungsprozess verläuft und wann er wieder mit dem Aufbautraining starten kann", so Fahrenhorst gegenüber DFB.de. "Die Verletzung tut uns weh, weil Ardy ein Topspieler ist, der den Unterschied ausmachen kann." Das jüngste 0:0 in der West-Staffel gegen den FC Hennef 05 hatte auch S04-Stammtorhüter Luis Lungwitz verpasst. Den Zugang vom Chemnitzer FC plagen Rückenprobleme. Am Samstag (ab 11 Uhr) sind die Schalker, die seit sechs Spieltagen auf einen Sieg warten, beim ungeschlagenen Tabellenzweiten Bayer 04 Leverkusen zu Gast.

FC St. Pauli: Im Zuge der Trainerförderung in Hamburg unterstützte Roger Stilz, Nachwuchsleiter beim FC St. Pauli, eine Schulung des Hamburger Fußball-Verbandes (HFV), die unter dem Namen "Wir sind ein Team - Junges Ehrenamt“ läuft. Stilz stellte dabei nicht nur die Arbeit und die Entwicklung von St. Paulis Leistungszentrum vor. Er stand den zehn Teilnehmern, die aus verschiedenen Hamburger Amateurvereinen stammen, für jegliche Fragen zur Verfügung. "Ich war selbst sechs Jahre lang Jugendtrainer, Jugendkoordinator und Liga-Trainer beim SC Victoria Hamburg", sagt Roger Stilz: "Ich bin überzeugt, dass man sich durch die Arbeit an der Basis das Rüstzeug für andere Aufgaben holt. Ich bin nach wie vor froh, dass ich sowohl in der Schweiz ein Jugendteam betreuen als auch danach beim SC Victoria verschiedene Facetten des Trainerberufs kennenlernen konnte", so der 42-Jährige weiter. Im Anschluss an das Referat im Clubheim von Teutonia 05 und die offene Diskussionsrunde besuchte die Trainergruppe auf Einladung des FC St. Pauli das Heimspiel der Profis gegen den SV Sandhausen (2:0) am Millerntor.

Wuppertaler SV: Ein gelungenes Debüt als neuer Trainer der U 17 beim Wuppertaler SV in der Staffel West gab Fabian Springob. Der 25-Jährige, der zuvor für die U 16 der Bergischen verantwortlich war, betreute den Aufsteiger und Tabellenletzten erstmals beim 4:4 gegen den direkten Alemannia Aachen. Es war der erste Punktgewinn in der höchsten deutschen U 17-Spielklasse. Dabei holte der WSV zunächst einen 0:2-Rückstand auf und kam später auch nach einem 2:3 und 3:4 jeweils zurück. Nach sechs Niederlagen in den ersten sechs Saisonspielen hatte der vorherige Wuppertaler Trainer Axel Kilz, der im Hauptberuf als Realschullehrer tätig ist, seinen Rücktritt erklärt. Beim folgenden 0:9 in Leverkusen sprangen Yilmaz Ardic und Björn Gassmann ein, ehe Fabian Springob übernahm. Am Samstag (ab 11 Uhr) geht es zu Fortuna Düsseldorf.

Eintracht Frankfurt: Auf einen Heimrechttausch haben sich die U 17-Teams von Eintracht Frankfurt und des 1. FSV Mainz 05 in der Staffel Süd/Südwest verständigt. Die Partie vom 13. Spieltag, die eigentlich am 10. November in Frankfurt über die Bühne gehen sollte, wird jetzt in Mainz (Sportanlage am Dr.-Martin-Luther-King-Weg) ausgetragen. Außerdem wurde die Begegnung auf Samstag, 9. November (ab 11 Uhr), vorgezogen, damit die Junioren-Nationalspieler wie geplant schon einen Tag später zur EM-Qualifikation anreisen können. Das Rückspiel zwischen der Eintracht und dem aktuellen Spitzenreiter aus Mainz findet dann beim Saisonfinale (26. Spieltag am 25./26. April 2020) in Frankfurt statt.

SV Darmstadt 98: Mit dem dritten Saisonsieg (3:2 beim 1. FC Nürnberg) baute Aufsteiger SV Darmstadt 98 in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren-Bundesliga den Vorsprung vor der Abstiegszone auf sechs Punkte aus. Dabei bewiesen die "Lilien", die einen 0:2-Rückstand zur Pause wegsteckten, nicht nur Moral, sondern vor allem Nervenstärke. Innerhalb von nur 13 Minuten verwandelten Michel Feldmann (46./59.) und Lian Akkus Rodriguez (50.) gleich drei Strafstöße für das Team von Trainer Patrick Kurt. Am Samstag (ab 13 Uhr) empfangen die Hessen den Tabellenletzten Stuttgarter Kickers.

