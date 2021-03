Vorübergehend Trainer in Leverkusen: Hannes Wolf und Peter Hermann (r.)

Wolf und Hermann wechseln bis Saisonende nach Leverkusen

Hannes Wolf verlässt den Deutschen Fußball-Bund (DFB) in Richtung Bundesliga: Der Trainer der U 18-Nationalmannschaft übernimmt bis Saisonende den Posten des Cheftrainers bei Bayer Leverkusen. Peter Hermann, bislang Co-Trainer der U 19-Junioren des DFB, begleitet Wolf als Assistenzcoach an den Rhein. Beide kehren danach wieder zum DFB zurück.

Wolf hatte die U 18 Anfang Oktober des vergangenen Jahres übernommen und betreut nun für acht Wochen die Werkself. Er sagt: "Ich möchte mich beim DFB bedanken. Für das Verständnis, für die Geschwindigkeit und die Gespräche. Ich bin dort echt gut angekommen und habe ein tolles Team. Dass jetzt diese Aufgabe auf dem kurzen Weg möglich gemacht wurde, ist großartig." Hermann assistiert Christian Wörns seit Juli 2020 bei den U 19-Junioren und kehrt nun vorübergehend an seine frühere Wirkungsstätte zurück.

"Gespräche liefen sehr fair und transparent ab"

Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaft und Akademie, sagt: "Rudi Völler hat mich angerufen, und natürlich kommt der DFB hier Bayer in dieser für sie nicht einfachen Situation unkompliziert und gerne entgegen."

Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, erklärt: "Diese kurzfristige Maßnahme zeigt einmal mehr, wie eng die Zusammenarbeit zwischen Vereinen und Verbänden ist. Die Gespräche zwischen den Verantwortlichen liefen sehr fair und transparent ab. Insofern kommen wir Bayer 04 Leverkusen gerne entgegen. Die Aussetzung der Länderspiele im U-Bereich bis September hat uns die Entscheidung natürlich erleichtert."

Meikel Schönweitz, Cheftrainer der U-Nationalmannschaften, ergänzt: "Von dieser Personalentscheidung profitieren aus meiner Sicht alle Beteiligten. Die Leverkusener bekommen mit Hannes Wolf und Peter Hermann für den Rest der Saison zwei absolute Fachmänner in einer personellen Notlage. Hannes Wolf, den wir in der kurzen Zeit beim DFB sehr zu schätzen gelernt haben, bekommt die Chance, in den nächsten Monaten weitere Erfahrungen auf dem höchsten Niveau zu sammeln, die dann auch wiederum uns als DFB zugutekommen."

[dfb/sid]