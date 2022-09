Wolf nominiert Kader für Länderspiele gegen Polen und Rumänien

Für die U 20-Nationalmannschaft steht zum Start der Länderspielsaison gleich ein Doppelpack auf dem Programm. Für das Duell mit Polen in Unterhaching am 23. September (ab 18 Uhr) und das Auswärtsspiel in Arad gegen Rumänien am 26. September (ab 19 Uhr MESZ) nominierte DFB-Trainer Hannes Wolf einen 23-köpfigen Kader.

"Wir freuen uns mit der neuen U 20, die aus den Jahrgängen 2002 und 2003 besteht, in die Saison zu starten. Unsere Trainingseinheiten und Länderspiele in Unterhaching und Rumänien bieten den Spielern die Chance, sich auf hohem Niveau in ihrer Altersklasse zu beweisen", sagt Wolf. "Wir sind froh, den Spielern diese Plattform bieten zu können, wollen in den Spielen auf den Punkt da sein und beide Spiele gewinnen."

Im Jahr 2022 steht für die Mannschaft ein weiterer Lehrgang im November mit drei weiteren Länderspielen an. Zunächst geht es dann am 16. November auswärts gegen die Tschechische Republik, ehe am 19. November gegen Norwegen und am 22. November gegen Portugal zwei Heimspiele warten.