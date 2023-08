Wolf nominiert Kader für Länderspiele gegen Italien und Polen

Mit zwei Länderspielkrachern in die Saison 2023/2024: Am 7. September (ab 17 Uhr) trifft die deutsche U 20-Nationalmannschaft von DFB-Trainer Hannes Wolf, der jüngst auch zum DFB-Direktor Nachwuchs, Training und Entwicklung berufen worden ist, im Stadion auf dem Wurfplatz in Berlin auf Italien. Schon vier Tage später, am 11. September (ab 16.15 Uhr), trifft das deutsche Team im Stadion Miedz Legnica auf Polen. DFB-Trainer Hannes Wolf hat sich nun für seinen Kader entschieden und 23 Spieler direkt sowie zwölf weitere auf Abruf nominiert.

Hannes Wolf blickt gespannt auf die kommende Begegnung: "Wir freuen uns auf einen der größten Klassiker des Fußballs. Der italienische Jahrgang 2004 ist sehr stark und hat im Juli die U 19-Europameisterschaft gewonnen. Wir wollen uns von unserer besten Seite zeigen und hoffen auf zahlreiche Fans, die uns vor Ort unterstützen."

Tickets für das Spiel gegen Italien in Berlin sind zum Preis von 10 Euro für Sitzplätze (6 Euro ermäßigt) ab sofort hier erhältlich.

[dfb]