Wolf nominiert Kader für EM-Qualifikation

Es wird ernst für die deutschen U 19-Junioren: Bei der zweiten EM-Qualifikationsrunde in Finnland warten sehr anspruchsvolle Aufgaben auf den DFB-Nachwuchs, der zuvor noch zu einen Lehrgang zusammenkommt. DFB-Trainer Hannes Wolf hat für die Finnland-Reise bereits 17 Plätze sicher vergeben. Bei der Maßnahme vom 15. bis zum 19. März in Mainz können sich 30 weitere Spieler für einen von drei verbliebenen Kaderplätzen empfehlen, die anderen Akteure stehen dann auf Abruf.

"Bevor wir in Finnland in die EM-Quali starten, schalten wir noch einen fünftägigen Lehrgang in Mainz vor", sagt Wolf. "Das machen wir, weil viele Maßnahmen in der U 18 Corona-bedingt ausfallen mussten, wir aber nicht nur 20 gute U 19-Spieler in Deutschland haben. Während des Lehrgangs wollen wir auch die Jungs, die noch nicht im Seniorenbereich spielen, genauer kennenlernen – in den Trainingseinheiten und in einem Testspiel gegen Mainz 05. Aus diesem Kreis können durchaus auch Spieler noch mit nach Finnland fahren. Sowohl den Lehrgang in Mainz als auch die Eliterunde wollen wir mit ganz viel Energie angehen."

In der zweiten EM-Qualifikationsrunde geht es zunächst am 23. März (ab 11.30 Uhr) gegen Italien, bevor es am 26. März (ab 10 Uhr) zum Aufeinandertreffen mit Belgien kommt. Beide spiele finden in Vantaa vor den Toren Helsinkis statt. Den Abschluss bildet am 29. März (ab 16.30 Uhr) in Helsinki selbst das Duell mit Gastgeber Finnland. Nur der Gruppensieger löst das Ticket für die EM-Endrunde vom 18. Juni bis 1. Juli in der Slowakei.