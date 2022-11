Wolf mit 23 Spielern ins Länderspiel-Triple

Mit drei Partien der Länderspielreihe in der tschechisch-deutschen Grenzregion steht die U 20-Nationalmannschaft in den kommenden Wochen vor einem heißen Herbst. Für die Partien gegen die Tschechische Republik, Norwegen und Portugal hat DFB-Trainer Hannes Wolf drei Torhüter und 20 Feldspieler nominiert. 21 weitere Akteure stehen auf Abruf parat.

"Nach dem guten Start gegen Polen und Rumänien freuen wir uns auf die Spiele gegen Tschechien, Norwegen und Rumänien", sagt Wolf. "Wir wollen intensiven und offensiven Fußball spielen und das Länderspieljahr 2022 erfolgreich abschließen."

Den Auftakt macht das Auswärtsspiel in Chomutov gegen die tschechischen Gastgeber am Mittwoch, 16. November (ab 18 Uhr). Danach geht es am Samstag, 19. November (ab 15 Uhr), gegen Norwegen sowie am Dienstag, 22. November (ab 18 Uhr), gegen Portugal. Beide Spiele werden in der GGZ-Arena in Zwickau ausgetragen, hier können Tickets erworben werden.

[dfb]