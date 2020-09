Wörns' U 19 startet in Polen

Mit zwei Testspielen auswärts beginnt für die deutschen U 19-Junioren die neue Länderspielsaison 2020/2021. DFB-Trainer Christian Wörns hat für die Duelle gegen Polen und Belgien 26 Spieler nominiert. Die deutsche Auswahl trifft zunächst heute (ab 14.30 Uhr) in Kalisz auf Polen. Am Dienstag (ab 11 Uhr) folgt in Genk der Vergleich mit der belgischen Auswahl. Aufgrund der Corona-Pandemie finden alle Spiele und Trainingseinheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Die Startelf gegen Polen: Atubolo - Atemona, Calhanoglu, Dardal, Schmidt, Martel, Lemperle, Dirkner, Kehrer, Thielmann, Nebel.

"Das Coronavirus beherrscht noch immer unseren Alltag, gleichzeitig sind wir sehr froh, dass mit den bevorstehenden Länderspielen ein wenig Normalität zurückkehren darf", sagt Wörns. "Wir werden verantwortungsbewusst und gemäß des Hygienekonzeptes agieren. Für die Entwicklung der jungen Spieler sind die Partien auf hohem internationalen Niveau von großer Bedeutung. Zum Start in die Länderspielsaison 2020/2021 treffen wir mit Polen und Belgien auf zwei reizvolle Gegner, gegen die wir alles abrufen müssen. Nach der langen Wettkampfpause wird es umso wichtiger sein, die Begegnungen auch mit der richtigen Mentalität und Einstellung anzugehen. Wir möchten in beiden Länderspielen erfolgreich sein."

