Wörns nominiert Kader für EM-Qualifikation

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft startet schon bald in die erste EM-Qualifikationsrunde in Polen. Nun hat DFB-Trainer Christian Wörns seinen 20-köpfigen Kader für die Spiele gegen Kasachstan am 11. Oktober (ab 15 Uhr), Nordmazedonien am 14. Oktober (ab 15.30 Uhr) und die Gastgeber am 17. Oktober (ab 15.30 Uhr) nominiert. Die Mannschaft wird am kommenden Sonntag nach Polen fliegen, wo sie in Bydgoszcz untergebracht sein und auch die letzten beiden Partien der Qualifikationsrunde bestreiten wird. Der Auftakt gegen Kasachstan findet in Inowrocław statt.

"Wir haben jetzt 18 Monate Sichtung hinter uns, in denen wir sicherlich an die 60 bis 80 Spieler in verschiedenen Lehrgängen mit Länderspielen, Nachsichtungen und auch in unzähligen Spielen vor Ort gescoutet haben", so Wörns. "Natürlich fehlt der ein oder andere Spieler verletzungsbedingt, was aber in der Natur der Sache liegt. Dennoch sind wir uns sicher, dass wir einen guten Kader zusammengestellt haben, dem wir zu 100 Prozent vertrauen."

Wörns: "Wir können mit Selbstbewusstsein in die Quali gehen"

Der 66-malige A-Nationalspieler blickt optimistisch auf die anstehende Aufgabe im Nachbarland: "Schön, dass es jetzt auch endlich richtig los- und um Punkte geht. Wir sind für diese Aufgabe gut vorbereitet und können mit Selbstbewusstsein in die Quali gehen. Unabhängig davon, in welchen Konstellationen wir bei den Lehrgängen waren, haben die Jungs immer super mitgezogen und zudem noch wirklich gute Ergebnisse erzielt, die uns Selbstvertrauen geben und mit Mut in die Partien gehen lassen."

Die beiden besten Teams sowie der Gruppendritte mit der besten Bilanz gegen die beiden Spitzenteams nehmen an der zweiten Qualifikationsrunde teil, die voraussichtlich vom 17. bis 27. März 2024 über die Bühne gehen wird. Die UEFA U 19-EURO 2024 wird vom 15. bis 28. Juli in Nordirland ausgetragen. Das Turnier dient als europäische Qualifikation für die FIFA U 20-Weltmeisterschaft 2025.

Zuletzt hatte der deutsche Nachwuchs während eines Lehrgangs in Spanien mit zwei Siegen in Länderspielen gegen England (1:0) und die Schweiz (6:1) Selbstvertrauen für die weiteren Aufgaben in dieser Saison getankt.

