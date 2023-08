Wörns nominiert Kader für Doppelländerspiel

Zum Saisonstart steht für die U 19-Nationalmannschaft vom 3. bis 12. September ein Lehrgang mit zwei Länderspielen im spanischen Oliva Nova an. DFB-Trainer Christian Wörns hat nun seinen 24-köpfigen Kader für die Maßnahme mit Duellen gegen England am 6. September (ab 18 Uhr) und die Schweiz am 12. September (ab 11 Uhr) berufen. Weitere 27 Spieler wurden auf Abruf nominiert.

"Das ist ein wichtiger Lehrgang für uns mit zwei qualitativ hochwertigen Spielen gegen England, die als Fußballland traditionell gut sind, aber auch die Schweiz, die sich vor allem in den letzten 15 Jahren zu einer sehr guten Fußballnation entwickelt hat mit einer super Ausbildung im Jugendbereich. Bei den Spielen müssen wir uns auf jeden Fall strecken, wollen und werden es aber annehmen", sagt Christian Wörns. "Wir müssen vor allem auch die gemeinsame Zeit als letzte Gelegenheit nutzen, bevor es dann zur EM-Qualifikation im Oktober in Polen geht. Zudem ist der Lehrgang auch noch einmal sehr wichtig, um die Spieler an internationales Niveau heranzuführen."

In der ersten Runde der Qualifikation für die EM 2024 in Nordirland bekommt es die deutsche U 19 vom 11. bis 18. Oktober mit Kasachstan, Nordmazedonien und Gastgeber Polen zu tun. Dort qualifizieren sich der Gruppensieger und -zweite sicher für die zweite Qualifikationsrunde, dazu kommen die drei besten Drittplatzierten aus den insgesamt 13 Gruppen.