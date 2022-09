Wörns mit 26 Spielern nach Tschechien

Mit dem Vaclav-Jezek-Turnier in der Tschechischen Republik (19.-26.09.2022) starten die U 18-Junioren ins Länderspieljahr und messen sich dabei mit den Teams der Gastgeber, der USA und Mexikos. DFB-Trainer Christian Wörns hat einen 26-köpfigen Kader für das Sechs-Länder-Turnier nominiert.

"Für uns beginnt ein neuer Dreijahreszyklus, es ist für uns die erste Maßnahme mit dem komplett neuen Jahrgang. Wir sind deshalb natürlich noch in der Findungsphase, weil sich in diesem Altersbereich extrem viel tut", sagt Wörns. "Beim Turnier stehen für uns überragende Spiele an, weil nicht nur europäische Mannschaften, sondern auch die USA und Mexiko mit dabei sind. Das sind Spiele, die man nicht jeden Tag hat. Für die Jungs werden das tolle Erfahrungen."

Das erste Spiel für den DFB-Nachwuchs steht am 21. September, ab 18 Uhr, in Zlin gegen die tschechische Auswahl an, es folgt am 23. September, ab 16 Uhr, an selber Stelle das Duell mit den USA, ehe es zum Abschluss am 25. September, ab 11 Uhr, in Kromeriz gegen Mexiko geht. Daneben stehen noch Finnland und die Slowakei im Teilnehmerfeld, in dem jedes Team drei Partien bestreitet und am Ende die Tabelle über die Platzierungen entscheidet.