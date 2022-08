WM: Wamser erleidet Mittelgesichtsfraktur

U 20-Nationalspielerin Carlotta Wamser von Eintracht Frankfurt hat beim 3:0 im zweiten WM-Gruppenspiel gegen Neuseeland eine Fraktur der Augenhöhle und des Kiefers erlitten. Die 18-Jährige zog sich die Verletzung bei einem unglücklichen Zusammenprall mit Mitspielerin Madeleine Steck in der neunten Spielminute zu und wurde in der Nacht auf Samstag operiert. Wamser fällt für den Rest der U 20-WM in Costa Rica aus.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (ab 1 Uhr MESZ, live auf FIFA+) kämpfen die deutschen U 20-Frauen in Alajuela gegen Mexiko um den Einzug ins Viertelfinale.