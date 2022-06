WM: U 17-Juniorinnen gegen Nigeria, Chile und Neuseeland

Die U 17-Juniorinnen treffen bei der Weltmeisterschaft in Indien vom 11. bis 30. Oktober in der Vorrundengruppe B auf Nigeria, Chile und Neuseeland. Die Europameisterinnen spielen dabei zunächst am 11. Oktober (ab 16.30 Uhr MESZ) im Pandit Jawaharlal Nehru Stadium in Goa gegen die Auswahl Nigerias, am 14. Oktober (ab 16.30 Uhr MESZ) folgt an gleicher Stelle das Duell gegen Chile. Zum Abschluss geht es am 17. Oktober (ab 13 Uhr MESZ) erneut in Goa gegen die Neuseeländerinnen.

"Mit Nigeria haben wir die wohl stärkste Frauenfußballnation Afrikas als Auftaktgegner erwischt. Ihre beachtliche WM-Bilanz der letzten Jahre, in denen sie immer mindestens das Viertelfinale erreichten, spricht für sich. Chile qualifizierte sich als drittstärkste Nation bei der Südamerika-Meisterschaft und Neuseeland hatte zwar den unspektakulärsten Weg der Qualifikation und gilt immer eher als Außenseiter auf der Weltbühne. Wir sollten jedoch gewarnt sein, denn bei der letzten WM wurden sie am Ende überraschend Dritter", sagt DFB-Trainerin Friederike Kromp zu den Gruppengegnern. "Alles in allem blicken wir mit großer Vorfreude und Zuversicht auf die WM. Wir wollen den Schwung als frisch gekrönte Europameisterinnen mitnehmen, um auch bei der Weltmeisterschaft unserer Favoritenrolle gerecht zu werden und bis zum Ende im Turnier zu bleiben."

Finale in Navi Mumbai

Die beiden erstplatzierten Teams qualifizieren sich für das Viertelfinale, das am 21. und 22. Oktober ausgetragen wird. Der Gegner bei einer Qualifikation der deutschen U 17 wäre am 21. Oktober im DY Patil Stadium in Navi Mumbai der Sieger oder Zweite der Gruppe A, in die Gastgeber Indien, USA, Marokko und Brasilien gelost wurden. Die Halbfinals sind für den 26. Oktober in Goa angesetzt, Spiel um Platz drei und Finale finden am 30. Oktober um 12 Uhr bzw. 15.30 Uhr MEZ jeweils in Navi Mumbai statt.

Bei den letzten beiden Ausgaben in Uruguay 2018 und Jordanien 2016 war die DFB-Auswahl jeweils im Viertelfinale gescheitert, das beste Ergebnis war der dritte Platz bei der WM 2008 in Neuseeland.

Die Gruppen

Gruppe A: Indien, USA, Marokko, Brasilien.

Gruppe B: Deutschland, Nigeria, Chile, Neuseeland.

Gruppe C: Spanien, Kolumbien, Mexiko, China.

Gruppe D: Japan, Tansania, Kanada, Frankreich.

[dfb]