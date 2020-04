WM-Triumph 1990 auf sportschau.de

Ostern ist Fußballzeit: Der Ostermontag steht ganz im Zeichen der Weltmeisterschaft 1990 in Italien. Zunächst zeigt sportschau.de ab 11 Uhr das legendäre Achtelfinale zwischen der deutschen Nationalmannschaft und den Niederlanden. Ab 13 Uhr geht es dann weiter mit dem WM-Finale in Rom, in dem Andreas Brehme die DFB-Auswahl gegen Argentinien zum dritten Titel schoss. Anschließend lässt ein Highlightfilm das gesamte Turnier in Italien noch einmal Revue passieren.

Highlights der Länderspielgeschichte

In der ARD und auf sportschau.de geht es in den Tagen danach weiter mit etlichen Highlights der deutschen Fußballgeschichte. Hier sind die Sendetermine:

13. April

WM 1990: Achtelfinale Deutschland – Niederlande (ab 11 Uhr auf sportschau.de)

WM 1990 Finale Deutschland – Argentinien (ab 13 Uhr auf sportschau.de)

Highlightfilm ARD – Das war die WM 1990 (ab 15.30 Uhr auf sportschau.de)

15. April

DFB-Pokal re-live (voraussichtlich 2013; ab 19 Uhr auf sportschau.de)

18. April

WM 2006: Viertelfinale Deutschland – Argentinien (ab 18 Uhr in der ARD und auf sportschau.de)

19. April

WM 1982: Vorrunde Deutschland – Österreich (auf sportschau.de)

WM 1982 2. Runde Italien – Brasilien (auf sportschau.de)

WM 1982: Finale Deutschland – Italien (auf sportschau.de)

25. April

WM 2010: Achtelfinale Deutschland – England (ab 18 Uhr in der ARD und auf sportschau.de)

26. April

WM 1966: Viertelfinale Deutschland – Uruguay (auf sportschau.de)

WM 1966: Finale Deutschland – England (auf sportschau.de)

[dfb]