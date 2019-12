WM-Traum geplatzt: DFB-Auswahl verliert gegen Portugal

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft hat die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2020 in Litauen verpasst. Das DFB-Team verlor in Viseu gegen Europameister Portugal 0:5 (0:2) und kann nach der zweiten Niederlage nicht mehr Platz eins oder zwei der Gruppe 8 erreichen, die zur Qualifikation für die Eliterunde im Januar/Februar 2020 berechtigen. Am Donnerstag musste sich die Mannschaft von DFB-Trainer Marcel Loosveld bereits der Tschechischen Republik zum Auftakt 0:3 geschlagen geben.

"Wir müssen akzeptieren, dass es noch ein anderes Level ist", sagte Loosveld nach der Partie gegen die Gastgeber. "Meine Jungs haben gekämpft und alles gegeben, damit bin ich sehr zufrieden. Am Ende fehlten uns die Kräfte und es wurde deutlich, dass wir nicht über 40 Minuten das Tempo der Profis mitgehen können."

Zum Abschluss gegen Lettland

Portugal legte bereits in der ersten Halbzeit den Grundstein zum zweiten Sieg. Fabio Cecilio (16.) und Pedro Cary (17.) trafen innerhalb von nur einer Minute zweimal für den favorisierten Europameister. In Durchgang zwei erzielte Cardinal einen lupenreinen Hattrick (24., 39., 40.).

Das Turnier in Portugal ist für die deutsche Mannschaft aber noch nicht zu Ende. Am Sonntag (ab 16 Uhr) will sich das DFB-Team gegen das ebenfalls noch punktlose Lettland mit einem Sieg verabschieden. Portugal und Tschechien qualifizierten sich nach den ersten beiden Spieltagen mit zwei Erfolgen vorzeitig für die Eliterunde Anfang des kommenden Jahres.

[dfb]