WM-Ticketbewerbungsphase für deutschen Fanblock läuft

Ab sofort bis zum 28. April um 11 Uhr MESZ können sich Fans um Tickets der FIFA Weltmeisterschaft Katar 2022™ im Fanblock der deutschen Nationalmannschaft bewerben (Unterstützen-Sie-Ihr-Team-Tickets). Um am Bewerbungsverfahren des PMA-Kontingents (Participating Member Association) teilnehmen zu können, müssen Interessierte entweder Mitglied im Fan Club Nationalmannschaft sein oder eine Turnierregistrierung abschließen. So wird zur Aufrechterhaltung der Sicherheit gewährleistet, dass keine Tickets an Personen zugeteilt werden, die in der beim DFB geführten Stadionverbotsdatei vermerkt sind.

Eine Mitgliedschaft im Fan Club Nationalmannschaft kann jederzeit online abgeschlossen werden und kostet jährlich zwischen 15 und 30 Euro plus einer Anmeldegebühr von 10 Euro. Die Turnierregistrierung kann ab sofort beantragt werden und kostet einmalig 10 Euro. Fan-Club-Mitglieder und Turnierregistrierte müssen in ihren Personalien im FIFA-Ticketportal die letzten acht Stellen ihrer Mitgliedsnummer angeben. Ohne diese Nennung ist keine Bewerbung möglich.

Im PMA-Kontingent stehen den Verbänden je Spiel acht Prozent der Tickets von der Gesamtzuschauerkapazität des jeweiligen Stadions zur Verfügung. Die Eintrittskarten können ausschließlich über das Ticketportal der FIFA bezogen werden. Jeder Besteller kann maximal sechs Tickets pro Spiel und nicht mehr als 60 Karten für das gesamte Turnier buchen. Wer zwei Spiele an einem Tag sehen möchte, muss die Spielkompatibilität beachten, die besagt, dass mehr als vier Stunden zwischen den beiden Spielen liegen müssen.

So werden die Tickets vergeben

Ein kleiner Teil des Kontingents wird an Reisegruppen der Fan-Club-Betreuer sowie an Fanprojekte vergeben. Sollte die Nachfrage für die verbliebenen Tickets größer sein als das Angebot, tritt das Bonussystem des Fan Clubs Nationalmannschaft in Kraft, das bei der Verteilung zur WM leicht angepasst wird. Zunächst werden 60 Prozent der Tickets an Fan-Club-Mitglieder mit der höchsten Bonuspunktzahl vergeben. Die übrigen 40 Prozent des Kontingents werden unter den verbliebenen Fan-Club-Mitgliedern und Turnierregistrierten verlost. Die Zuteilung der Tickets erfolgt seitens der FIFA frühestens am 31. Mai 2022.

Bonuspunkte können Fan-Club-Mitglieder über besuchte Länderspiele und die Länge der Zugehörigkeit im Fan Club Nationalmannschaft sammeln. Die Weltmeisterschaft findet vom 21. November 2022 bis zum 18. Dezember 2022 in Katar statt.

[jh]