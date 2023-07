WM-Teilnehmer Günter Herrmann gestorben

Der ehemalige WM-Teilnehmer Günter Herrmann ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Das gab sein langjähriger Verein FC Sion am Montag bekannt. Herrmann hatte zwischen 1960 und 1967 neun Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert, bei der WM 1962 in Chile war er ohne Einsatz geblieben. Zuletzt lebte er in seiner Wahlheimat im Wallis.

Beim FC Sion hatte Herrmann in seiner Zeit von 1968 bis 1976 unter anderem den Pokalsieg 1974 gefeiert, zuvor war er für Eintracht Trier, den Karlsruher SC und Schalke 04 aufgelaufen.