WM-Qualifikations-Playoffs: Rückspiel gegen Schweden

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft steht vor einem der wichtigsten Spiele in ihrer noch jungen Geschichte: Seit Gründung des DFB-Teams 2016 kann die Mannschaft zum ersten Mal die Eliterunde in der WM-Qualifikation erreichen. Die letzte Hürde auf diesem Weg heißt im Rückspiel der Hauptrunden-Playoffs heute um 19 Uhr Schweden. Die Partie in der Göppinger EWS Arena wird ab 18.30 Uhr live auf DFB-TV, YouTube und dem Twitch-Kanal des DFB übertragen.

Das Hinspiel am vergangenen Freitag hatte das Team von Cheftrainer Marcel Loosveld mit 4:2 im schwedischen Gävle gewonnen und sich so eine gute Ausgangslage für das Rückspiel erarbeitet. Im Falle eines Gleichstands nach Hin- und Rückspiel würde es für die Teams in Göppingen in eine 2x5-minütige Verlängerung gehen. Sollte auch dort noch kein Sieger ermittelt sein, würde ein Sechsmeterschießen folgen.

"Einzug in die Eliterunde perfekt machen"

"Wir erwarten eine intensive Partie und müssen daher in jeder Sekunde hellwach sein", sagt Marcel Loosveld. "Denn im Futsal kann innerhalb kürzester Zeit viel passieren. Der Sieg aus dem Hinspiel hilft uns natürlich, dennoch wissen wir um die Qualitäten der Schweden. Wir sind gut vorbereitet und wollen heute mit unseren Fans im Rücken den Einzug in die Eliterunde perfekt machen."

Für das Spiel in Göppingen werden über 2800 Zuschauer*innen erwartet. Der im März beim Heimspiel gegen Lettland in Bielefeld aufgestellte Rekord von 2704 Fans vor Ort könnte also direkt gebrochen werden. Restkarten sind noch im DFB-Ticketportal erhältlich.

Hier geht es zur Doku über die Futsal-Nationalmannschaft. Weitere Inhalte und Informationen rund um die Futsal-Nationalmannschaften und die -Bundesliga finden sich auf DFB.de und auf dem Futsal-Instagram-Kanal des DFB.

