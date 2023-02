WM-Qualifikation: Zwei Neulinge und ein Rückkehrer nominiert

DFB-Trainer Marcel Loosveld hat seinen 16-Mann-Kader der deutschen Futsal-Nationalmannschaft für das WM-Qualifikationsspiel in Bielefeld gegen Lettland am 3. März (ab 19 Uhr, live auf DFB-TV) nominiert. Erstmals mit dabei sind Maximilian Grünberg vom FC St. Pauli Futsal und Davud Vehab vom Stuttgarter Futsal Club. Ebenfalls Premiere ist, dass vier Spieler aus der U 19-Nationalmannschaft auf Abruf bereit stehen. Nach langer Verletzungspause kehrt zudem Routinier Onur Saglam nach zehn Monaten wieder in die Futsal-Nationalmannschaft zurück.

Das WM-Qualifikationsspiel in der Bielefelder Seidensticker-Halle hat für die DFB-Auswahl Endspielcharakter. Nur mit einem Sieg gegen die Letten ist der Einzug in die nächste Qualifikationsrunde noch möglich. Durch zuletzt zwei Unentschieden gegen die favorisierte Slowakei hat sich das deutsche Team die Chance aufs Weiterkommen bewahrt.

Loosveld: "Wir sind aktuell auf einem guten Weg"

"Wir sind aktuell auf einem guten Weg und wissen, was wir im letzten Gruppenspiel zu tun haben", sagt Marcel Loosveld. "Insgesamt ist es eine enge Gruppe, in der jeder Punkt entscheidend sein kann. Wir wollen uns aber nicht zu sehr mit irgendwelchen Rechenspielen beschäftigen, sondern konzentrieren uns voll auf die bevorstehende Aufgabe und darauf, unser eigenes Spiel aufs Feld zu bringen."

Lediglich der Erste aus der Dreiergruppe zieht direkt in die anschließende Eliterunde ein, der Gruppenzweite hat in einer Playoff-Runde noch die Chance, ebenfalls die Eliterunde zu erreichen. Zur Vorbereitung auf die anstehende Aufgabe absolviert die Mannschaft vom 19. bis 22. Februar zunächst einen Lehrgang im niederländischen Zeist, inklusive eines nicht-öffentlichen Testspiels gegen die Niederlande. Vom 27. Februar bis zum 2. März gastiert das Team zur Vorbereitung auf dem DFB-Campus in Frankfurt, ehe am Tag vor dem Spiel das Abschlusstraining in der Bielefelder Seidensticker-Halle ansteht.

Tickets ab vier Euro

Tickets für die Partie gegen Lettland sind im DFB-Ticketportal buchbar. Sitzplatzkarten sind in zwei Kategorien erhältlich und kosten zwischen 8 und 12 Euro (ermäßigt 6 bis 8 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahren, Schüler*innen, Auszubildende, Student*innen, Rentner*innen und Personen mit Schwerbehindertenausweis (ab 50%) zahlen für alle Sitzplatzkategorien jeweils den ermäßigten Preis. Gruppentickets ab zehn Personen kosten 4 Euro pro Person und sind für alle Gruppen im Ticketportal buchbar.

Weitere Inhalte und Informationen rund um die Futsal-Nationalmannschaften und die -Bundesliga finden sich auf DFB.de und auf dem Futsal-Instagram-Kanal des DFB.

