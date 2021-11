WM-Qualifikation: Tah nachnominiert

Abwehrspieler Jonathan Tah von Bayer 04 Leverkusen ist für die beiden anstehenden WM-Qualifikationsspiele der Nationalmannschaft nachnominiert worden. Bundestrainer Hansi Flick berief Tah, der bislang 13 Länderspiele absolviert hat, in den Kader für die Spiele gegen Liechtenstein am Donnerstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in der Volkswagen Arena Wolfsburg und am Sonntag in Jerewan gegen Armenien (ab 18 Uhr MEZ, live bei RTL).

Tah wird heute Abend mit dem Rest der Mannschaft im Mannschaftshotel in Wolfsburg eintreffen und am morgigen Dienstagvormittag beim ersten Training des DFB-Teams dabei sein.