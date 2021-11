WM-Qualifikation: Quartett um Hegering kehrt zurück

Nach längerer Verletzungspause kehrt Marina Hegering wieder in die Frauen-Nationalmannschaft zurück. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat die Abwehrchefin des FC Bayern München in das 26-köpfige Aufgebot für die beiden WM-Qualifikationsspiele am 26. November (ab 16 Uhr, live im ZDF) in Braunschweig gegen die Türkei und am 30. November (ab 19 MEZ, im Livestream auf ZDF.de) in Faro gegen Gastgeber Portugal berufen.

Neben Marina Hegering sind auch Torfrau Ann-Katrin Berger (FC Chelsea), Lena Oberdorf (VfL Wolfsburg) und Klara Bühl (FC Bayern München) wieder dabei. Weiterhin fallen dagegen aufgrund von Verletzungen oder Aufbautraining Paulina Krumbiegel (TSG Hoffenheim), Alexandra Popp, Pia Wolter (beide VfL Wolfsburg) und Sydney Lohmann (FC Bayern München) aus.

Martina Voss-Tecklenburg sagt über den kommenden Gruppengegner: "Mit der Türkei treffen wir auf Gegnerinnen, die erwartungsgemäß tief stehen und uns aus einer massiven Defensive das Leben schwer machen wollen. Hier gilt es, Lösungen zu finden und mit Kreativität und Spielfreude, aber auch viel Geduld diesen Verbund zu knacken."

"Portugal anspruchsvollste Aufgabe in unserer Gruppe"

Im abschließenden Spiel des Jahres trifft die DFB-Auswahl dann auf den Tabellenzweiten Portugal. Die Bundestrainerin betont: "Wir sehen Portugal als die anspruchsvollste Aufgabe in unserer Gruppe. Dieses Team hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt und das auch im Wettbewerb bislang so bestätigt. Entsprechend mutig und selbstbewusst werden die Portugiesinnen gegen uns auftreten. Ungeachtet dessen ist es unser Ziel, auch in den abschließenden Spielen des Jahres zwei Siege zu holen und so mit der maximalen Punktzahl in die Länderspielpause zu gehen."

Die DFB-Auswahl führt derzeit mit vier Siegen aus vier Spielen und einem Torverhältnis von 20:1 die WM-Qualifikationsgruppe H an, in der sich neben Deutschland sowie der Türkei und Portugal noch Israel, Serbien und Bulgarien befinden. Nur die jeweiligen Gruppenersten qualifizieren sich direkt für das WM-Endturnier. Die Gruppenzweiten spielen in Play-offs um zwei weitere Plätze.

Der Vorverkauf für das Heimspiel in Braunschweig läuft, Tickets gibt es auf tickets.dfb.de.

[as]