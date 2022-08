WM-Qualifikation: Oberdorf reist später an

Aufgrund eines grippalen Infektes reist Lena Oberdorf später zur deutschen Frauen-Nationalmannschaft an. Die 20 Jahre alte Nationalspielerin vom VfL Wolfsburg soll nach Abklingen der Beschwerden zeitnah zum Team stoßen.

Die DFB-Auswahl trifft sich am kommenden Dienstag, um sich auf die WM-Qualifikationsspiele in der Türkei am Samstag, 3. September (ab 14.45 Uhr MESZ, live im ZDF), und in Bulgarien am Dienstag, 6. September (ab 18.30 Uhr MESZ, live bei ARD One), vorzubereiten.

Zuvor präsentiert sich das Team seinen Fans bei einem öffentlichen Training an diesem Dienstag (ab 16.30 Uhr) im Frankfurter Stadion am Brentanobad. Einlass für Fans in die Heimstätte des Frauen-Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist ab 15.30 Uhr ausschließlich über den Eingang Ludwig-Landmann-Straße. Aufgrund des vorliegenden Sicherheitskonzeptes müssen Besucher*innen vorher hier kostenlose Einlasstickets buchen, pro Besteller*in werden vier Karten vergeben. Es besteht freie Platzwahl. Der Sender Hit-Radio FFH sorgt schon vor dem Trainingsbeginn für Stimmung - moderiert von FFH-Moderatorin Julia Nestle.