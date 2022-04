Hallenspektakel in Hamburg: Die Futsal-Nationalmannschaft spielt in der WM-Quali

WM-Qualifikation live auf DFB-TV

Fans des Hallenspektakels kommen in dieser Woche voll auf ihre Kosten. DFB-TV zeigt nämlich die WM-Qualifikationsspiele der deutschen Futsal-Nationalmannschaft in Hamburg live.

Nach dem klaren 8:0 in der Auftaktpartie gegen Gibraltar> steigt bereits heute (ab 19 Uhr) die Partie gegen San Marino, ehe am Samstag (ab 17 Uhr) das Duell mit Montenegro ansteht, das zudem ab 16.30 Uhr auf dem Twitch-Kanal des DFB übertragen wird. Alle Spiele finden in der Hamburger CU Arena statt.

Das sportliche Ziel für die drei Länderspiele steht für Trainer Marcel Loosveld ganz klar fest: "Dass wir uns bei der WM-Qualifikation in die nächste Runde spielen, ist ein absolutes Muss. Wir werden uns aber wie immer sehr gut vorbereiten und treten gegen alle Gegner mit dem nötigen Respekt an."

Eine Karte, zwei Spiele: Tagestickets ab 8 Euro pro Person

Für alle, die in Hamburg vor Ort mit dabei sein wollen, heißt es jetzt: schnell sein. Der Ticket-Vorverkauf läuft. Bei den verfügbaren Karten handelt es sich um Tagestickets. Somit ist nicht nur der Besuch eines Spiels der deutschen Mannschaft im Preis mitinbegriffen, das Tagesticket berechtigt auch zum Eintritt des Spiels der beiden anderen Nationen am jeweiligen Spieltag. Der Anpfiff dieser Partien erfolgt an allen drei Tagen vier Stunden vor Anpfiff des jeweiligen Spiels der DFB-Auswahl. Die Tagestickets kosten 12 Euro pro Person (ermäßigt 8 Euro).

Wer alle noch ausstehenden Spiele des Turniers in der CU Arena vor Ort verfolgen will, sollte sich das Turnierticket sichern. Es berechtigt zum Besuch aller Partien des WM-Qualifikationsturniers inklusive der Auftritte der deutschen Mannschaft und kostet 24 Euro pro Person (ermäßigt 16 Euro). Für Rollstuhlfahrer*innen inklusive Begleitung ist das Tagesticket für 4 Euro, das Turnierticket für 8 Euro zu haben. Erhältlich sind die Tickets hier.

[dfb]