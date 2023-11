WM-Qualifikation in Dresden gegen Frankreich: Jetzt Tickets sichern!

Das letzte Heimspiel in der Eliterunde der WM-Qualifikation steht an: Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft trifft zum Abschluss der Eliterunde am 20. Dezember um 18.30 Uhr in Dresden auf Frankreich. Tickets für die Begegnung in der BallsportArena sind ab sofort erhältlich - inklusive eines exklusiven Weihnachtsangebots.

Nach vier von sechs Spielen in der Eliterunde hat das Team von Cheftrainer Marcel Loosveld drei Punkte auf dem Konto. Chancen auf weitere Zähler gibt es nicht nur in Dresden gegen Frankreich, sondern bereits beim Auswärtsspiel am 15. Dezember in Kroatien. "Das werden für uns alle noch einmal zwei echte Highlights", so Loosveld. "Ich denke, dass wir in die beiden Rückspiele gegen Kroatien und Frankreich auch etwas ruhiger gehen können, als das in den Hinspielen noch der Fall war."

Die beiden ersten Partien unter den Top 20 Europas gingen mit 5:2 und 6:1 an Kroatien bzw. Frankreich, ehe die DFB-Auswahl beim vergangenen Heimspiel in Göppingen gegen die Slowakei den ersten Sieg (4:3) feiern konnte. Um noch Chancen auf eine Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2024 in Usbekistan zu haben, müsste das deutsche Team beide Spiele gegen die favorisierten Mannschaften aus Kroatien und Frankreich gewinnen. Für Cheftrainer Loosveld ist dennoch klar: "Wir sind auf einem guten Weg, haben die Qualität, um auch mit diesen beiden Gegnern mitzuhalten und wollen uns bestmöglich präsentieren."

Tickets ab vier Euro erhältlich

Wer beim Heimspiel in Dresden dabei sein will, kann sich ab sofort Karten im DFB-Ticketshop sichern. Sitzplatz-Tickets der Kategorie 1 kosten 15 Euro (ermäßigt 10 Euro), Sitzplätze in der Kategorie 2 sind ab 10 Euro (ermäßigt 8 Euro) erhältlich. Für Gruppen ab zehn Personen gibt es die Tickets stark vergünstigt für einen Preis von 4 Euro pro Person. Fans, die bereits das Heimspiel in Chemnitz im September gegen Kroatien besucht haben, erhalten mit ihrem Ticketcode zusätzlich 20 Prozent Rabatt beim Kauf eines Tickets für die Begegnung Deutschland gegen Frankreich in Dresden.

Und der Sächsische Fußball-Verband setzt mit seinem exklusiven Weihnachtsangebot noch einen drauf: Das Weihnachtsgruppenticket beinhaltet neben dem Eintritt zum Spiel auch ein Getränk und ein Essen am Catering in der Halle und eignet sich daher perfekt für Jugendmannschaften oder andere Gruppen als Weihnachtsfeier oder Jahresabschlussausflug. Dieses Gruppenticket kostet 12 Euro pro Person und ist wie das reguläre Gruppenticket ab 10 Personen buchbar.

