WM-Qualifikation: Gwinn muss absagen

Giulia Gwinn vom FC Bayern München muss ihre Teilnahme an den beiden WM-Qualifikationsspielen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft gegen die Türkei und Bulgarien aufgrund von anhaltenden Kniebeschwerden absagen. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verzichtet vorerst auf eine Nachnominierung.

Die DFB-Auswahl bestreitet ihre abschließenden beiden Spiele in der Qualifikation für die WM 2023 in Australien und Neuseeland am Samstag, 3. September (ab 14.45 Uhr MESZ, live im ZDF), in der Türkei und am Dienstag, 6. September (ab 18.30 Uhr MESZ, live bei ARD One), in Bulgarien. Der Kader umfasst noch 23 Spielerinnen.