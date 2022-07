WM-Qualifikation: DFB-Team trifft auf Slowakei und Lettland

Die nächsten Aufgaben für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2024 stehen nach der heutigen Auslosung in Nyon fest: In Hauptrunden-Gruppe 12 bekommt es das Team von Bundestrainer Marcel Loosveld mit der Slowakei und Lettland zu tun.

Nach dem Gruppensieg in der Vorrunde der WM-Qualifikation warten in der Hauptrunde nun mit der Slowakei, dem 13. in der UEFA-Rangliste und Viertelfinalist bei der EURO 2022, und Lettland (23.) zwei harte Brocken auf das DFB-Team (35.). "Mit der Slowakei und Lettland haben wir zwei attraktive, aber auch herausfordernde Gegner zugelost bekommen", sagt Loosveld. "Jetzt gilt es, dass wir uns ideal auf die Begegnungen vorbereiten, um auch in der Hauptrunde eine gute Rolle zu spielen."

Während das deutsche Team bislang noch nie auf die Slowakei traf, stehen gegen Lettland bereits zwei Spiele zu Buche: Im Rahmen der EM-Qualifikation bestritt die DFB-Auswahl 2017 beim 3:3 gegen die Letten ihr damals erst viertes Länderspiel. Was die WM-Qualifikation angeht, ist Lettland ebenfalls ein alter Bekannter – bereits 2019 trafen beide Teams aufeinander, damals allerdings mit dem besseren Ausgang für Lettland (2:7).

Zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele in der Hauptrunde

Die 36 in der Qualifikation zur WM 2024 verbliebenen Nationen aus Europa wurden bei der Auslosung in zwölf Dreiergruppen aufgeteilt. In jeder Gruppe spielt jedes Team zweimal gegen die beiden jeweiligen Gruppengegner, einmal zuhause und einmal auswärts.

Die genauen Spielansetzungen und Spielorte werden voraussichtlich Ende Juli bekannt gegeben. Die Partien der Hauptrunde müssen spätestens bis zum 8. März 2023 ausgespielt sein. Direkt für die anschließende Eliterunde qualifiziert sind die zwölf Gruppensieger der Hauptrunde sowie die vier besten Gruppenzweiten. Die übrigen acht Gruppenzweiten haben im Anschluss an die Hauptrunde die Chance, sich in Play-offs noch für die Eliterunde zu qualifizieren.

