WM-Qualifikation: DFB-Team braucht Sieg gegen Lettland

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft trifft in der Hauptrunde der WM-Qualifikation am Freitag (ab 19 Uhr, live auf DFB-TV) in der Bielefelder Seidensticker-Halle auf Lettland. Das Team von Cheftrainer Marcel Loosveld benötigt gegen Lettland einen Sieg, um den Einzug in die nächste Qualifikationsrunde perfekt zu machen.

Durch zuletzt zwei Unentschieden gegen die favorisierte Slowakei hat sich das deutsche Team die Chance aufs Weiterkommen bewahrt. Lediglich der Erste der Dreiergruppe zieht direkt in die anschließende Eliterunde ein. Der Gruppenzweite hat - solange er nicht zu den besten vier Gruppenzweiten der insgesamt zwölf Qualifikationsgruppen gehört und damit ebenfalls sicher in der Eliterunde steht - in einer Playoff-Runde noch die Chance, ebenfalls in die Eliterunde einzuziehen.

"Jeder Punkt kann entscheidend sein"

"Insgesamt ist es eine enge Gruppe, in der jeder Punkt entscheidend sein kann", sagt Loosveld. "Wir wollen uns aber nicht zu sehr mit irgendwelchen Rechenspielen beschäftigen, sondern konzentrieren uns voll auf die bevorstehende Aufgabe und darauf, unser eigenes Spiel aufs Feld zu bringen."

Die deutsche Auswahl hat ihr letztes Testspiel vor der Partie gegen Lettland mit 4:3 gegen die Niederlande gewonnen und sich in den vergangenen Tagen im DFB-Campus auf das WM-Qualifikationsspiel in Bielefeld vorbereitet.

"Uns steht eine intensive Begegnung bevor"

In der Seidensticker-Arena werden an die 3000 Zuschauer*innen erwartet. "Ich denke, dass die tolle Kulisse zusätzliche Kräfte bei uns freisetzen wird", so Loosveld. "Wir hoffen auf lautstarke Unterstützung der Fans und freuen uns sehr auf die Partie in Bielefeld." Wenige Restkarten für die Partie gegen Lettland sind noch im DFB-Ticketportal ab vier Euro buchbar.

"Ich erwarte ein enges Spiel, das sich in den Schlussminuten entscheiden wird", sagt Loosveld. "Insofern steht uns eine sehr intensive und sicherlich auch in Teilen hektische Begegnung bevor. Darauf haben wir uns bestmöglich vorbereitet und wollen nun auch das entsprechende Resultat erzielen und das Feld als Sieger verlassen."

