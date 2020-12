WM-Qualifikation: Auftakt gegen Island

Die deutsche Nationalmannschaft bekommt es in Gruppe J der WM-Qualifikation direkt zum Anfang mit den vermeintlich stärksten Gegnern zu tun. Dies geht aus dem von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) veröffentlichten Spielplan hervor.

Im ersten Spiel empfängt die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw am Donnerstag, 25. März 2021 (ab 20.45 Uhr), das Team aus Island (Weltrangliste Nr. 46), bevor für Sonntag, 28. März (ab 20.45 Uhr), die Reise nach Rumänien (Nr. 37) angetreten wird. Komplettiert wird der Tripleheader in der ersten Jahreshälfte mit dem Heimspiel gegen EM-Debütant Nordmazedonien (Nr. 65) am Mittwoch, 31. März (ab 20.45 Uhr).

In einem weiteren Dreierspieltagr nach der EURO folgen auf ein Auswärtsspiel in Liechtenstein (Nr. 181) am Donnerstag, 2. September (ab 20.45 Uhr), ein Heimauftritt gegen Armenien (Nr. 99) am Sonntag, 5. September (ab 20.45 Uhr), und das Gastspiel in Island am Mittwoch, 8. September (ab 20.45 Uhr).

Abschluss gegen Liechtenstein und in Armenien

Am Doppelspieltag im Oktober heißen die Gegner zuhause Rumänien (Freitag, 8. Oktober, ab 20.45 Uhr) und auswärts Nordmazedonien (Montag, 11. Oktober, ab 20.45 Uhr), bevor gegen Liechtenstein am Donnerstag, 11. November (ab 20.45 Uhr), oder in Armenien am Sonntag, 14. November (ab 18 Uhr), das WM-Ticket zum Abschluss hoffentlich gebucht wird. Die genauen Spielorte stehen noch nicht fest.

Die Sieger der zehn Gruppen erhalten sicher einen WM-Startplatz. Die Gruppenzweiten spielen Play-offs aus. Die Endrunde wird vom 21. November bis 18. Dezember 2022 in Katar ausgetragen.

[dfb]