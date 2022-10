WM-Quali: Starkes Remis gegen Slowakei

Verdienter Punktgewinn nach starker Leistung: Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft hat sich im zweiten WM-Qualifikationsspiel ein 1:1 (0:0) gegen die favorisierte Slowakei erspielt. Damit rehabilitierte sich das Team von Trainer Marcel Loosveld für das 1:5 in Lettland und hat die Qualifikation für die Eliterunde nach dem ersten Zähler vor den Rückspielen in der eigenen Hand.

Die nächste Qualifikationsrunde erreichen nur der Gruppensieger und die vier besten Zweiten. Die verbleibenden acht Gruppenzweiten spielen Playoffs um den Einzug in die Eliterunde.

DFB-Team setzt immer wieder Nadelstiche

Vor einer stimmungsvollen Kulisse in der mit 1124 Fans besetzten BallsportArena in Dresden zeigte Deutschland in Hälfte eins insbesondere in der Defensive eine ganz starke Leistung. Und wenn die Slowaken einmal durchbrachen, war der deutsche Keeper Pavlos Wiegels zur Stelle. Das Loosveld-Team kam auch seinerseits zu Abschlüssen. Die beste Chance zur Führung vergab Gabriel Oliveira fünf Sekunden vor dem Halbzeitpfiff nur knapp.

Auch im zweiten Durchgang war das deutsche Team gut im Spiel. Luis Guilherme Drees Rodrigues hatte das 1:0 auf dem Fuß, der slowakische Torhüter parierte jedoch (22.). In der 27. Minute war Wiegels dann machtlos, die Slowakei ging nach einer schnellen Ballstafette in Führung. Doch das DFB-Team steckte nicht auf und kam postwendend zurück. Oliveira vollendete nach starkem Kombinationsspiel zum verdienten Ausgleich (29.).

Wiegels hält Punkt in Schlussphase fest

In der Folge waren die Hausherren sogar das bessere Team und hatten mehrmals den Siegtreffer auf dem Fuß. In den Schlussminuten hielt Wiegels den Punkt mit mehreren Klasseparaden fest.

Weiter geht es für die deutschen Futsaler am 9. November (ab 18 Uhr), wenn im slowakischen Levice das Rückspiel ansteht. Am 3. März gibt es dann in Bielefeld Gelegenheit zum Abschluss der WM-Qualifikation, Revanche für die Hinspielniederlage gegen die Letten zu nehmen. Im Dezember steht zudem noch ein Vier-Nationen-Turnier auf dem Programm.

Im April hatte sich das DFB-Team in der ersten Runde der WM-Qualifikation als Gruppensieger gegen Gibraltar, San Marino und Montenegro durchgesetzt.

[dfb]