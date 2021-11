WM-Quali: Nordmazedonien jetzt Zweiter

Nordmazedoniens Nationalmannschaft darf sich in der deutschen WM-Qualifikationsgruppe J berichtigte Hoffnungen auf die Teilnahme an der WM 2022 machen. Im Auswärtsspiel in Armenien holte die Mannschaft von Trainer Blagoja Milevski ein klares 5:0 (2:0) und verdrängte Rumänien vom zweiten Tabellenplatz.

Rumänien, der direkte Konkurrent um den Play-off-Platz, kam am Abend gegen Island nicht über ein 0:0 hinaus und kann den zweiten Platz am letzten Spieltag nicht mehr aus eigener Kraft erreichen. Rumänien spielt am 14. November (ab 18 Uhr) in Liechtenstein, zeitgleich trifft Nordmazedonien im Fernduell auf Island.

Großen Anteil am klaren Sieg der Nordmazezedonier hatte Enis Bardhi (36., 67., Foulelfmeter, 90., Foulelfmeter) mit drei Toren. Aleksandar Trajkovski hatte den Sieg in der 22. Minute eingeleitet. Zudem traf Milan Ristovski (79.) zum zwischenzeitlichen 4:0.

[sid/hm]