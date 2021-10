WM-Quali: Martina Tufekovic nachnominiert

Torfrau Martina Tufekovic (TSG Hoffenheim) ist für die beiden WM-Qualifikationsspiele der Frauen-Nationalmannschaft am Donnerstag, 21. Oktober (ab 18 Uhr, live auf sportschau.de) in Tel Aviv und am Dienstag, 26. Oktober (ab 16.05 Uhr, live in der ARD) in Essen nachnominiert worden. Nach der verletzungsbedingten Absage von Ann-Katrin Berger (FC Chelsea) vor einigen Tagen stehen somit wieder wie ursprünglich geplant vier Torhüterinnen im Aufgebot.

Tufekovic traf am gestrigen Abend im Mannschaftshotel in Düsseldorf ein und wird am heutigen Dienstagvormittag beim ersten Training der DFB-Auswahl dabei sein.

Eintrittskarten für das Heimspiel in Essen sind ab sofort auf tickets.dfb.de erhältlich.