WM-Quali: Loosveld-Team zu Gast in der Slowakei

Vorentscheidendes Spiel in der Hauptrunde der WM-Qualifikation: Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft trifft am morgigen Mittwoch (ab 18 Uhr) in Levice auf die Slowakei und will dabei punkten, um weiterhin beste Chancen auf den direkten Einzug in die nächste Qualifikationsrunde zu haben. Das Spiel wird live auf DFB-TV und auf dem Twitch-Kanal des DFB übertragen.

Nach der 1:5-Niederlage zum Auftakt der Hauptrunde gegen den zweiten Gruppengegner Lettland sorgte das Team von DFB-Trainer Marcel Loosveld im Oktober beim 1:1 gegen die favorisierte Slowakei für eine Überraschung – und hat dadurch nach wie vor die Chancen aufs Weiterkommen in der eigenen Hand.

"Jeder Punkt ist für uns entscheidend"

"Das Rückspiel wird richtungsweisend sein", sagt Loosveld. "Wir haben bereits gezeigt, dass wir den Slowaken auf Augenhöhe begegnen können. Wenn wir dort erneut punkten können, dann haben wir in der WM-Qualifikation eine noch bessere Ausgangsposition."

Denn lediglich der Erste aus der Dreiergruppe sowie die vier besten Gruppenzweiten aus den insgesamt zwölf Hauptrundengruppen qualifizieren sich direkt für die anschließende Eliterunde. Für vier der übrigen acht Gruppenzweiten besteht die Chance, über Playoff-Spiele ebenfalls noch in die Eliterunde einzuziehen. Deshalb ist für Loosveld klar: "Jeder Punkt für uns entscheidend."

Zum Abschluss der Hauptrunde trifft das deutsche Team am 3. März 2023 (ab 19 Uhr) in Bielefeld erneut auf Lettland und erwartet dabei ein Endspiel um den Einzug in die nächste Runde. "Natürlich wissen wir, wie wichtig dieses Spiel für uns sein wird – aber wir dürfen uns nicht zu sehr verkopfen", so Loosveld. "Wir haben sehr viel Potenzial in unserem Kader, müssen aber erst unsere starke Leistung gegen die Slowakei erneut abrufen. Dann können wir uns auf Lettland konzentrieren."

