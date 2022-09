WM-Quali in Dresden: Jetzt Tickets sichern!

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft live erleben? Kein Problem! Denn der Ticket-Vorverkauf für das WM-Qualifikationsspiel in der Dresdner BallsportARENA am 12. Oktober ist offiziell gestartet. Dort trifft das Team von Bundestrainer Marcel Loosveld um 18 Uhr auf die Slowakei. Tickets sind bereits ab vier Euro erhältlich.

Im April hatte sich das DFB-Team in der ersten Runde der WM-Qualifikation als Gruppensieger gegen Gibraltar, San Marino und Montenegro durchgesetzt. In der Hauptrunde trifft die deutsche Mannschaft neben der Slowakei, Viertelfinalist bei der EURO 2022, auch auf Lettland. Gegen jede Nation steht jeweils ein Heim- und ein Auswärtsspiel an, für die anschließende Eliterunde in der WM-Qualifikation ist lediglich das beste Team aus der Dreiergruppe direkt qualifiziert.

Nach dem ersten Spiel im lettischen Jelgava am 5. Oktober steht eine Woche später dann das Heimspiel gegen die Slowakei in Dresden an. "Die Spiele in der WM-Qualifikation werden für uns die wichtigsten Partien der letzten zwei Jahre", sagt Bundestrainer Marcel Loosveld. "Mit der Slowakei und Lettland haben wir zwei attraktive, aber auch herausfordernde Gegner zugelost bekommen. Jetzt gilt es, dass wir uns ideal auf die Begegnungen vorbereiten, um auch in der Hauptrunde eine gute Rolle zu spielen. Wir freuen uns sehr auf das Heimspiel in Dresden und hoffen vor Ort auf die zahlreiche Unterstützung unserer Fans."

Vergünstigte Tickets für Gruppen ab zehn Personen

Karten für das Heimspiel gegen die Slowakei in Dresden sind ab sofort im DFB-Ticketshop erhältlich. Sitzplätze der Kategorie 1 kosten pro Person zwölf Euro, ermäßigt acht Euro. Der Preis für Tickets der Kategorie 2 beträgt acht Euro, ermäßigt sechs Euro. Bei Sammelbestellungen von Gruppen ab zehn Personen kostet die Karte pro Person lediglich vier Euro.

Nach den beiden Spielen im Oktober im lettischen Jelgava und in Dresden gegen die Slowakei folgen für das DFB-Team die Rückspiele in der WM-Qualifikation: Am 9. November ist die Mannschaft im slowakischen Levice zu Gast, ehe es am 3. März 2023 in Bielefeld zum letzten Spiel der Hauptrunde gegen Lettland kommt.

Weitere Inhalte und Informationen rund um die Futsal-Nationalmannschaft finden sich auf dem Futsal-Instagram-Kanal des DFB.

