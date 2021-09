WM-Quali: Armenien nur Unentschieden gegen Liechtenstein

Armeniens Fußball-Nationalmannschaft hat in der deutschen WM-Qualifikationsgruppe J drei Tage nach der 0:6-Niederlage in Deutschland den nächsten Rückschlag in der Qualifikation zur WM 2022 erlitten. Im Heimspiel gegen Liechtenstein kam die Mannschaft um Topstar Henrich Mchitarjan nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

Nach nur einem Punkt aus zwei Spielen müssen die Armenier (11 Punkte) hinter der deutschen Mannschaft (15), die 4:0 (2:0) auf Island gewann, um Play-off-Platz zwei bangen. Diesen behalten sie vorerst, da sich sich die Verfolger Nordmazedonien und Rumänien (je 10) 0:0 trennten.

Der Ex-Dortmunder Mchitarjan (45./Foulelfmeter) schoss den Gastgeber zwar in Führung, nach einem Torwartfehler glich Noah Frick (80.) aber aus und bescherte Liechtenstein im sechsten Spiel den ersten Punkt.