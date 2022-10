WM-Klassiker: U 17 trifft auf Brasilien

Jetzt wird es ernst: Die deutschen U 17-Juniorinnen des Jahrgangs 2005 stehen im Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Indien, nachdem die Gruppenphase souverän mit neun Punkten als Erster beendet wurde. Den Schlusspunkt setzte dabei das 3:1 gegen Neuseeland am vergangenen Montag. Heute (ab 16.30 Uhr MEZ/20 Uhr Ortszeit, live auf FIFA+) trifft die DFB-Auswahl im DY Patil Stadium in Navi Mumbai in einem wahren Fußballklassiker auf Brasilien, das in der Gruppe A mit sieben Punkten nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses hinter den USA auf Platz zwei landete.

Allerdings muss Deutschland gegen die Südamerikanerinnen neben Cheftrainerin Friederike Kromp auf Torhüterin Eve Boettcher sowie Alara Şehitler verzichten, die allesamt positiv auf Covid-19 getestet und umgehend vom Rest des Teams isoliert wurden.

Überzeugende Gruppenphase

Nach einer überzeugenden Gruppenphase ist für das deutsche Team nun alles drin. Besonders torhungrig zeigte sich das Kromp-Team beim 6:0 gegen Chile, bevor die DFB-Juniorinnen im anschließenden Spiel gegen Neuseeland zusätzlich zu den drei eigenen Treffern noch häufig Aluminiumpech hatten. Brasilien konnte in der Gruppenphase ebenfalls positiv auf sich aufmerksam machen und der USA, die zu den Mitfavoriten zählt, ein 1:1 abtrotzen. Sollten beide Teams ihre gute Form beibehalten, können sich die Fans auf ein spannendes Viertelfinale freuen.

Im Halbfinale würde Deutschland auf den Sieger der Partie Japan gegen Spanien treffen. Die Halbfinalspiele finden am kommenden Mittwoch (26. Oktober) statt. Das Finale wird am Sonntag, 30. Oktober (ab 16.30 MEZ), im DY Patil Stadium in Navi Mumbai angepfiffen, das Spiel um Platz drei zuvor (ab 13 Uhr MEZ).

[dfb]