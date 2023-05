WM-Generalprobe in Fürth: Vorverkauf fürs Sambia-Spiel

HungriGER auf die WM: Am Freitag, 7. Juli (ab 20.30 Uhr, live in der ARD), bestreiten die DFB-Frauen ihr letztes Länderspiel vor der Weltmeisterschaft vom 20. Juli bis 20. August 2023 in Australien und Neuseeland. Gegner Sambia hatte sich als Dritter des Afrika-Cups ebenfalls für die diesjährige WM-Endrunde qualifiziert. Der Ticketverkauf für die WM-Generalprobe im Sportpark-Ronhof/Thomas-Sommer in Fürth startet am Donnerstag (um 10 Uhr) im DFB-Ticketportal.

Sitzplatzkarten werden in zwei Kategorien erhältlich sein und zwischen 20 und 25 Euro kosten (ermäßigt 15 bis 20 Euro). Stehplatztickets kosten 9 Euro (ermäßigt 7 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen für alle Sitzplatz-Kategorien jeweils 8 Euro und für einen Stehplatz 6 Euro.

Gruppentickets ab zehn Personen kosten 6 Euro pro Person und sind für alle Gruppen im Ticketportal buchbar (nur Stehplatzbereich).

