Genau ein halbes Jahr her: Noah Darvich (l.) und Saimon Bouabre im EM-Finale in Ungarn

WM-Finale gegen Frankreich: Das ist die deutsche Startelf

Es ist angerichtet: Die deutschen U 17-Junioren treten heute (ab 13 Uhr, live bei RTL, Sky Sport News und FIFA+) auf den Tag genau ein halbes Jahr nach dem erfolgreichen EM-Endspiel im Finale der WM im indonesischen Surakarta zur Neuauflage gegen Frankreich an. Es ist die erste Teilnahme einer männlichen DFB-Auswahl in dieser Altersklasse seit mehr als 38 Jahren. Damals unterlag das DFB-Team mit 0:2 gegen Nigeria, heute soll es besser laufen.

Die deutsche Aufstellung: Heide – da Silva Moreira, Jeltsch, Odogu, Hennig – Harchaoui, Osawe – Yalcinkaya, Darvich (K), Brunner – Moerstedt.

"Es wird ein sehr enges Spiel"

"Natürlich wollen wir noch den letzten Schritt gehen", sagt DFB-Trainer Christian Wück bei Sky Sport News. "Beide Mannschaften haben sich seit dem EM-Finale entwickelt, beide Mannschaften sind auch noch einmal körperlich stärker geworden. Es wird, so wie das Finale bei der Europameisterschaft, ein sehr enges Spiel. Ich glaube nicht, dass es ein klares Ergebnis geben wird. Und ich hoffe natürlich, dass wir am Ende dann die glücklichere Mannschaft sind."

"Die Jungs sind sich bewusst, dass das, was sie morgen erleben werden, etwas ganz Besonderes ist. Das hat in Deutschland so noch keiner erlebt, ein WM-Finale als Europameister. Ich glaube, dass habe ich auch der Mannschaft gesagt, dass wir uns morgen nur selber schlagen können. Durch individuelle Fehler, wenn wir die vermeiden, haben wir gute Chancen, als Sieger vom Platz zu gehen."

Im EM-Finale in Ungarn am 2. Juni hatte das DFB-Team nach 90 torlosen Minuten im Elfmeterschießen gegen die Franzosen die besseren Nerven. Diese stellte die Mannschaft um Kapitän Noah Darvich auch beim 4:2 im Elfmeterschieden gegen Argentinien im WM-Halbfinale unter Beweis. Frankreich zog durch ein 2:1 gegen Mali ins Endspiel ein.

[dfb]