WM-Finale der U 17 im DFB.de-Liveticker

Die deutsche U 17-Nationalmannschaft kann ihr überragendes Weltturnier am Samstag (ab 13 Uhr MEZ) krönen: Im Manahan Stadium im indonesischen Surakarta trifft die Auswahl von DFB-Trainer Christian Wück im WM-Finale auf Vizeeuropameister Frankreich. Fans können das Duell im DFB.de-Liveticker verfolgen - ob zuhause am PC oder unterwegs via Smartphone oder Tablet.

Der DFB.de-Liveticker hat wie immer viel zu bieten: Hier werden nicht nur die Tore und Karten vermeldet, sondern auch die Höhepunkte des Spiels beschrieben und der Spielverlauf kommentiert. Also: Am Samstag den Liveticker öffnen und das große WM-Endspiel praktisch in Echtzeit miterleben!