WM-Auslosung: Was Fans wissen müssen

Am Samstag (ab 8.30 Uhr MESZ, live auf FIFA+) werden in Auckland die Gruppen der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland ausgelost. In welchem Topf landet die deutsche Frauen-Nationalmannschaft, wer könnten die Gegner des Teams von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sein? Im FAQ erfahren die Fans alles, was sie wissen müssen.

Wann wird gelost?

Martina Voss-Tecklenburg und die Frauen-Nationalmannschaft erfahren am Samstag ihre Gruppengegner für die Weltmeisterschaft in Ozeanien. Ab 8.30 Uhr MESZ werden im Aotea-Zentrum im neuseeländischen Auckland die acht Gruppen für die WM vom 20. Juli bis 20. August 2023 ausgelost, die 32 Mannschaften sind auf vier Lostöpfe verteilt.

Was ist neu bei der Frauen-WM 2023?

Das Turnier ist die erste WM der Frauen, die mit 32 Teams gespielt wird, acht mehr als bei der letzten WM 2019. Die 64 Partien werden in zehn Stadien in neun Städten ausgetragen. Das Eröffnungsspiel findet in Auckland/Neuseeland statt, das Endspiel in Sydney/Australien.

Wie setzen sich die Lostöpfe zusammen?

Australien und Neuseeland sind als Co-Gastgeber in Topf eins gesetzt, die drei Teams, die sich in den Playoffs noch qualifizieren müssen, kommen unabhängig von ihrer Weltranglistenplatzierung in Lostopf 4, ansonsten ist die FIFA-Weltrangliste, die am 13. Oktober neu erschienen ist, für die Zusammensetzung der Lostöpfe maßgeblich. Die sechs dort am besten platzierten Teams kommen zu den Gastgeberteams in die Lostrommel, die weiteren Töpfe werden gemäß des Rankings gefüllt. Deutschland wird als Dritter zu Topf eins gehören. Für die drei noch nicht feststehenden Teams wird es in Topf vier Platzhalter geben. Bei der Auslosung darf in jede der acht Gruppen nur ein Team aus jeder Konföderation gelost werden. Ausnahme ist die UEFA, die elf Teams stellt - daher dürfen bis zu zwei europäische Teams in eine Gruppe.

Die vier Lostöpfe:

Topf eins: Neuseeland, Australien, USA, Schweden, Deutschland, England, Frankreich, Spanien

Topf zwei: Kanada, Niederlande, Brasilien, Japan, Norwegen, Italien, China, Südkorea

Topf drei: Dänemark, Schweiz, Irland, Kolumbien, Argentinien, Vietnam, Costa Rica, Jamaika

Topf vier: Nigeria, Philippinen, Südafrika, Marokko, Sambia, Sieger Playoff A, Sieger Playoff B, Sieger Playoff C

Wie sieht die neue FIFA-Weltrangliste aus?

Das DFB-Team rutscht in der neuen FIFA-Weltrangliste von Platz zwei auf drei, die USA führt das neue Ranking weiterhin an, jetzt gefolgt von Schweden. Hier geht es zur kompletten Weltrangliste.

Welche Hochkaräter drohen der deutschen Mannschaft?

Olympiasieger Kanada, Ex-Weltmeister Japan, Ex-Europameister Niederlande oder Brasilien? Oder doch europäische Größen wie Norwegen oder Italien? Das DFB-Team könnte in der Gruppenphase auf mindestens einen Topgegner treffen. In Topf zwei warten zudem die asiatischen Topteams aus China und Südkorea, in Topf drei Dänemark und in Topf vier Nigeria.

Welche Teilnehmer stehen noch nicht fest?

Zehn Teams spielen in drei Playoffturnieren (17. - 23.02.2023) noch drei Teilnehmer aus. Die Turniere sind wegen der Anzahl der teilnehmenden Länder unterschiedlich gestaltet.

Playoff A: Kamerun und Thailand spielen um den Einzug in das Endspiel, in dem Portugal bereits gesetzt ist.

Kamerun und Thailand spielen um den Einzug in das Endspiel, in dem Portugal bereits gesetzt ist. Playoff B: Senegal und Haiti spielen um den Einzug in das Endspiel, in dem Chile bereits gesetzt ist.

Senegal und Haiti spielen um den Einzug in das Endspiel, in dem Chile bereits gesetzt ist. Playoff C: Die beiden Halbfinalspiele lauten Taiwan - Paraguay und Papua-Neuguinea - Panama. Die beiden siegreichen Teams bestreiten das Endspiel.

