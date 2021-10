WM-Auslosung am 1. April in Doha

Die deutsche Nationalmannschaft wird ihre Gegner bei der Winter-WM 2022 in Katar am 1. April kennen. Die Vorrundengruppen werden einen Tag nach dem FIFA-Kongress am 31. März in Doha ausgelost.

Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick hatte sich in der Qualifikationsgruppe J durch das 4:0 in Nordmazedonien als erstes Team sportlich für das Turnier im kommenden Jahr (21. November bis 18. Dezember) qualifiziert. Neben Gastgeber Katar steht auch Dänemark inzwischen als Teilnehmer fest.

Topgegner in der Vorrunde möglich

Die DFB-Auswahl könnte bereits in der Vorrunde auf einen Topgegner treffen. Nach derzeitigem Stand wäre der viermalige Weltmeister nicht im Topf der besten Teams gesetzt, da die FIFA die Lostöpfe aufgrund der Weltrangliste zusammensetzen wird. Deutschland verbesserte sich nach zuletzt fünf Siegen unter Flick zwar auf Platz zwölf, aber nur die besten sieben Mannschaften und Gastgeber Katar kommen in Topf eins.

Flick sieht darin aber kein Problem. "Wenn man die Qualität unserer Spieler anschaut und wo sie spielen, muss man sagen: Sie können auch gegen Italien, Spanien, Frankreich, Belgien bestehen", sagte er zuletzt.