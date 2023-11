WM-Auftakt geglückt: U 17 bezwingt Mexiko

Starker Turnierauftakt: Die deutsche U 17-Nationalmannschaft ist mit einem souveränen Sieg in die Weltmeisterschaft in Indonesien gestartet. Gut fünf Monate nach dem EM-Triumph setzte sich das Team von DFB-Trainer Christian Wück gegen den CONCACAF-Sieger Mexiko verdient 3:1 (2:0) durch.

Kapitän Noah Darvich (29.) vom FC Barcelona brachte die DFB-Junioren in Bandung in Führung. Max Moerstedt (38.) erhöhte noch vor der Pause. Eric da Silva Moreira (53.) legte kurz nach dem Wiederanpfiff nach, Tahiel Jimenez (75.) gelang noch der Anschlusstreffer.

Wück: "Das war ein guter Auftakt"

"Wir sind sehr zufrieden", sagt DFB-Coach Wück. "Wir haben sehr dominant gespielt. Das einzige, das mich ein bisschen stört, ist das Gegentor, weil das nach einem Standard fällt. Im Großen und Ganzen war das aber ein guter Auftakt." Torschütze Darvich ergänzt: "So kann man ins Turnier starten. Wir sind alle glücklich. Jetzt müssen wir gut regenerieren und weitermachen." Da Silva Moreira findet: "Wir haben den Plan gut umgesetzt, waren clever und abgezockt und haben das sauber runtergespielt."

In vielerlei Hinsicht besonders war die Partie für Kurt Rüger. Der Allrounder des FC Bayern feierte gegen Mexiko sein Länderspieldebüt. "Es ist ein unglaubliches Gefühl, für Deutschland zu spielen. Davon träumt man als Kind. Jetzt bei der WM zu sein, ist das Größte, was es gibt. Dann noch mit der Truppe direkt den ersten Gruppensieg zu holen, ist richtig geil."

Deutschland drückt nach nervösem Beginn

Das Spiel war zunächst zerfahren, beiden Mannschaften war in den ersten Minuten die Nervosität anzumerken. Gefährlich wurde es nur aus der Distanz, Charles Herrmann (3.) und Paris Brunner (8.) verzogen nach starken Einzelaktionen aber knapp. Auf der anderen Seite entschärfte DFB-Torhüter Max Schmitt einen ersten Versuch der Mexikaner (4.).

Mit zunehmender Spieldauer gewann das DFB-Team immer mehr an Sicherheit und spielte sich zeitweise in der mexikanischen Hälfte fest. Brunner (14.) und Winners Osawe (15.) zielten etwas zu zu zentral, Darvich (21., 22.) vergab gleich zwei hochkarätige Möglichkeiten. Innenverteidiger Finn Jeltsch (24.), der nach einer Ecke mit aufgerückt war, verfehlte den Kasten um Zentimeter.

Doppelschlag vor der Pause

Ein Treffer lag in der Luft - und wenig später sollte dieser auch fallen. Herrmann schüttelte auf der linken Seite seinen Gegenspieler ab und legte quer zum mitgelaufenen Darvich, der den Ball aus kurzer Distanz zum umjubelten 1:0 versenkte. Auf der anderen Seite hatte Stephano Carrillo (33.) die beste Gelegenheit, sein Weitschuss rauschte aber knapp am rechten Pfosten vorbei.

Die Mexikaner investierten nun mehr, wurden dafür aber prompt bestraft und eiskalt ausgekontert. Nach einem gegnerischen Eckball schaltete Fayssal Harchaoui blitzschnell um und schickte Herrmann auf die Reise. Über Darvich landete der Ball vor den Füßen von Moerstedt, der aus elf Metern erhöhte. Brunner (41.) hätte beinahe noch den dritten Treffer nachgelegt, mit dem 2:0 ging es aber in die Pause.

Da Silva Moreira macht alles klar

Auch nach Wiederanpfiff blieb Deutschland das spielbestimmende Team. Besonders die Flügelspieler Brunner und Herrmann waren für die mexikanische Abwehr nicht zu packen und sorgten nahezu ständig für Gefahr. So dauerte es nicht lange, bis es zum dritten Mal klingelte - Herrmann setzte Da Silva Moreira im richtigen Moment in Szene, der Außenverteidiger traf aus spitzem Winkel durch die Beine von Schlussmann Paolo Bedolla.

In der Folge flachte das Geschehen etwas ab. Deutschland spielte nicht mehr so aktiv nach vorne, hatte aber dennoch immer mal wieder gefährliche Aktionen. Brunner (57.) scheiterte nach einem tollen Dribbling am mexikanischen Schlussmann.

DFB-Team bringt Vorsprung über die Zeit

Eine Viertelstunde vor Schluss nutzte Jimenez eine Unaufmerksamkeit in der deutschen Defensive aus und verkürzte nach einem Freistoß per Kopf auf 1:3. Mexiko lief noch einmal an, doch das DFB-Team überstand die Druckphase unbeschadet und brachte das Ergebnis über die Zeit.

Weiter geht es für die DFB-Junioren am Mittwoch (ab 13 Uhr MEZ, live auf Sky Sport News HD) gegen Neuseeland, ehe es zum Abschluss der Gruppenphase am Samstag (ab 10 Uhr MEZ, live auf Sky Sport News HD) gegen Venezuela geht. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizieren sich ebenso wie die vier besten Gruppendritten für das Achtelfinale.

