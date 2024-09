WM-Auftakt gegen Venezuela: "Leidenschaftlich und hitzig"

Endlich ist es soweit: Die deutsche U 20-Frauen-Nationalmannschaft startet am heutigen Sonntag in die FIFA U 20-Frauen-Weltmeisterschaft. Gegen Venezuela will das Team von Cheftrainerin Kathrin Peter die ersten drei wichtigen Punkte in Gruppe D einfahren. Anstoß der Partie, die live und kostenlos bei FIFA+ übertragen wird, ist um 22 Uhr deutscher Zeit.

"Wir rechnen mit einem Gegner, der sehr leidenschaftlich und hitzig auftreten wird. Außerdem wird das Team sicherlich von vielen Venezolanern auf der Tribüne lautstark nach vorne gepeitscht", sagt Peter vor der Partie und fügt hinzu: "Wenn wir aber einen kühlen Kopf bewahren und unsere Stärken auf den Platz bringen, bin ich davon überzeugt, dass wir die ersten drei WM-Punkte holen werde."

Das Trainer*innen-Team rund um Kathrin Peter kann im Kampf um den ersten WM-Sieg auf fast alle Spielerinnen bauen - einzig Paulina Platner wird bei der Partie gegen Venezuela wegen einer nach Kolumbien mitgebrachten Sprunggelenksverletzung fehlen.

Peter: "Wir freuen uns riesig, dass die WM endlich losgeht"

Unterstützung für den DFB-Tross reiste am späten Freitagabend an: DFB-Sportdirektorin Nia Künzer stieß zum Team und begutachtete bereits am Samstagnachmittag das Abschlusstraining. Künzer wird bis zum Ende der Gruppenphase die U 20-Frauen begleiten.

Nach dem Auftaktspiel gegen Venezuela folgt am 5. September (ab 0 Uhr deutscher Zeit) das Duell mit Nigeria. Am 7. September (ab 22 Uhr deutscher Zeit) findet das dritte und letzte Gruppenspiel gegen Südkorea statt. Alle deutschen Partien der Gruppenphase werden im Estadio Metropolitano de Techo in Bogota stattfinden. Peter: "Wir freuen uns riesig, dass die WM endlich losgeht und hoffen, dass möglichst viele Fans uns von zu Hause aus verfolgen und unterstützen werden. Das haben sich die Mädels auf jeden Fall verdient."

[ab]