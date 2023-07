WM-Auftakt: Das ist die Startelf gegen Marokko

Ab jetzt zählt's: Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft startet gegen Marokko (ab 10.30 Uhr, live im ZDF) in die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vertraut im Rectangular Stadium in Melbourne auf folgende Spielerinnen um Kapitänin Alexandra Popp in ihrer Anfangsformation.

Die deutsche Startelf: Frohms - Hendrich, Huth, Popp (K), Däbritz, Rauch, Leupolz, Bühl, Magull, Brand, Doorsoun.