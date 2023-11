WM-Achtelfinale gegen die USA: Das ist die deutsche Startelf

Nach dem souveränen Gruppensieg bei der Weltmeisterschaft in Indonesien geht es für die deutschen U 17-Junioren nun in die heiße Phase. Der ältere Jahrgang trifft heute (ab 9.30 Uhr MEZ, live bei Sky Sport News und FIFA+) als aktueller Europameister im Achtelfinale auf die USA.

Die Startelf: Schmitt - da Silva Moreira, Jeltsch, Odogu, Hennig - Harchaoui, Ramsak - Herrmann, Darvich, Brunner - Moerstedt.

"Wir gehen mit viel Selbstvertrauen in die K.o.-Phase"

"Wir sind zufrieden damit, dass wir die Gruppenphase so perfekt abgeschlossen haben, wie wir uns das vorgestellt haben", sagt Trainer Christian Wück. "Wir gehen jetzt mit viel Selbstvertrauen in die K.-o.-Phase, auch wenn wir natürlich wissen, dass wir in den K.-o.-Spielen genauso eine gute Leistung abrufen müssen. Jedes Spiel fängt bei Null an, die USA hat natürlich eine reale Chance das Spiel zu gewinnen."

Der DFB-Trainer weiter: "Wir wissen aber auch, was unsere Stärken sind und welche Schwächen uns die Amerikaner anbieten. Es wird darauf ankommen, wie wir das Ganze nutzen werden. Ich habe den Jungs schon gesagt, dass ich nicht glaube, dass uns eine Mannschaft schlagen kann - außer wir selbst. Wenn jeder seine Leistung abruft und wir als Team gut funktionieren, wird es für jeden Gegner schwierig sein, uns zu schlagen."

[dfb]