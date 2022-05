WM 2022: "Zulal Wellness Resort" wird deutsches Teamquartier

Die deutsche Nationalmannschaft wird während der Weltmeisterschaft in Katar (21. November bis 18. Dezember 2022) im "Zulal Wellness Resort" wohnen. Die Hotelanlage, die erst in diesem Jahr eröffnet wurde, liegt in Al-Ruwais an der Nordküste des Landes am Persischen Golf und ist vom Hamad International Airport, der etwas außerhalb der Hauptstadt Doha liegt, in rund eineinhalb Stunden Fahrzeit zu erreichen. Bis in die Innenstadt Dohas beträgt die Reisezeit etwa eine Stunde.

Im Zulal werden die Mannschaft, die Sportliche Leitung sowie das Team hinter dem Team in einem eigenen, vom übrigen Hotelbetrieb abgetrennten Bereich wohnen. Die Trainingseinheiten werden im Stadion des Erstligisten Al-Shamal SC stattfinden, das nur wenige Minuten vom Hotel entfernt liegt. Auch die Einrichtungen der gesamten Sportanlage können genutzt werden. Darüber hinaus soll dort auch das Medienzentrum entstehen.

Die Sportliche Leitung der Nationalmannschaft hatte sich zuvor mehrere mögliche Team Base Camps für die WM angesehen. Oliver Bierhoff, Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie, sagt: "Wir wollen unserer Mannschaft die bestmöglichen Bedingungen für ein erfolgreiches Turnier bieten. Mit der Auswahl dieser Anlage haben wir fast alle unsere Anforderungen und Bedürfnisse an ein Teamhotel erfüllt. Es bietet in der intensiven WM-Zeit immer wieder die Möglichkeit, abseits des Trubels von den Spielen abzuschalten. Wir können uns dort ganz auf unsere große Aufgabe fokussieren, konzentriert arbeiten und regenerieren. Der Teamgeist bei einer WM spielt eine große Rolle. Wir wollen dort einen Spirit entwickeln, der uns durch das Turnier tragen soll - und das so lange wie möglich. Genauso überzeugt haben uns die hervorragenden Trainingsbedingungen von Al-Shamal."

Flick: "Ganz auf den sportlichen Bereich konzentrieren"

Bundestrainer Hansi Flick sagt: "Unsere frühzeitige Qualifikation für die Weltmeisterschaft hat uns bei der Quartiersuche enorm geholfen. In Al-Ruwais haben wir alles, was wir für ein optimales Team Base Camp brauchen: eine kurze Anfahrt zum Trainingsplatz von Al-Shamal, beste Trainingsbedingungen, um konzentriert und intensiv arbeiten zu können sowie ein wunderbares Ambiente im Hotel. Das sind wichtige Aspekte für mich als Trainer. Nachdem diese wichtige Entscheidung nun gefallen ist, können wir uns ganz auf den sportlichen Bereich konzentrieren. Im Juni und September warten mit England, Italien und Ungarn in der UEFA Nations League spannende Aufgaben auf uns, mit deren Hilfe wir uns weiterentwickeln wollen, um beim Start der WM bereit zu sein."

Daniele Vastolo, General Manager des Zulal Wellness Resort, sagt: "Mein Team und ich sind sehr stolz darauf und fühlen uns sehr geehrt, den viermaligen FIFA-Weltmeister aus Deutschland bei uns im Zulal Wellness Ressort begrüßen zu dürfen. Die hohen Ansprüche der deutschen Fußball-Nationalmannschaft passen perfekt zur Philosophie des Zulal. Hier findet sie optimale Bedingungen vor und kann sich ganz auf ihre schweren Aufgaben konzentrieren und vorbereiten. Wir wollen als perfekte Gastgeber mit dazu beitragen, dass das DFB-Team ein erfolgreiches Turnier spielt. Vom Team des Zulal erhält es dafür jede Unterstützung, die es braucht."

Am 17. November reist die Nationalmannschaft nach Katar. Deutschland spielt bei der WM in der Vorrundengruppe E. Auftaktgegner ist am 23. November in Ar-Rayan Japan, vier Tage später wartet in Al-Chaur Spanien. Der dritte Gegner im abschließenden Gruppenspiel am 1. Dezember abermals in Al-Chaur wird am 14. Juni in einem Play-off-Spiel zwischen Neuseeland und Costa Rica ermittelt.

[dfb]