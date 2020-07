WM 1990: Elfmeter. Brehme. Weltmeister.

8. Juli 1990 in Rom - Finale: Deutschland - Argentinien 1:0

Vor dem Spiel:

In der Frankfurter DFB-Zentrale klingelten die Telefone am Morgen nach dem Halbfinale schon ab fünf Uhr. Alle wollten Karten, selbst für die regulär günstigsten (47 DM) wurden bis zu 4000 DM geboten. Doch vergebens, das Spiel war ausverkauft, wenn auch viele Italiener Karten in der Hoffnung erworben hatten, ihr Team zu sehen. Und so ging nur noch auf dem Schwarzmarkt etwas. Erstmals gab es die Neuauflage eines WM-Finales, und das auch noch bei nächster Gelegenheit. Die Revanche von 1986 machten aus dem DFB-Team noch fünf Spieler mit. Lothar Matthäus, der genesene Rudi Völler, Thomas Berthold – sowie Pierre Littbarski und Klaus Augenthaler, die damals auf der Bank saßen. Diesmal rückte Littbarski in die Elf, in der Thomas Häßler blieb. Teamchef Franz Beckenbauer wählte das Kölner Duo auch aus Verbundenheit. Häßler hatte die Elf erst nach Italien geschossen und Littbarski wollte er nicht noch mal auf der Bank lassen bei einem WM-Finale. Leicht fiel es ihm nicht, Olaf Thon aus der Startelf zu lassen.

Co-Trainer Berti Vogts erzählte 2016 der Sport Bild, was im deutschen Hotel in Rom am Abend vor dem Finale geschah. "Franz zündete sich eine Zigarette an, sagte: 'Wir sind schon Weltmeister. Die Argentinier haben Verletzte, Gesperrte, unsere Aufstellung steht. Wir spielen über die Flügel.' 'Mit wem?', fragte ich. 'Mit Olaf Thon', sagte er. Thon hatte er im Halbfinale gegen England für Pierre Littbarski aufgestellt, ihm nach dem Sieg versprochen, dass er drinbleibt. 'Geht nicht', sagte ich. 'Du hast Littbarski vor dem Halbfinale versprochen, dass er im Finale wieder spielt. Weil wir Argentinien mit ihm und Häßler über die Flügel aufreißen müssen.' Franz sprang auf, ging wütend auf sein Zimmer. Frühmorgens schrieb er elf Spieler auf die Tafel – mit Häßler und Littbarski. Er sagte: 'Diese Elf wird heute Weltmeister. Ohne Wenn und Aber.'" Mittags um zwölf erfuhren es die Spieler, Thon soll die Sitzung wütend verlassen haben. Auch Uwe Bein war enttäuscht, aber es konnten eben nur elf spielen. Die Frage, wer sich um Weltstar Diego Maradona kümmern sollte, beantwortete Beckenbauer diesmal anders als 1986. Nicht Matthäus, dessen Offensivkraft er nicht opfern wollte, sondern Guido Buchwald gab den Wachhund. Beckenbauer: "Den wichtigsten Mann stellt man nicht für eine Sonderaufgabe ab." Der Stellenwert von Matthäus war binnen vier Jahren noch mal deutlich gestiegen.

Der in Italien kaum überzeugende Weltmeister hatte indes große Personalsorgen. So sehr er den Triumph über Italien im Elfmeterschießen – schon dem zweiten in Folge – feierte, erwies er sich doch bei näherer Betrachtung als Pyrrhus-Sieg. Mit Claudio Cannigia, Julio Olarticoechea, Sergio Batista (alle zwei Gelbe Karten) und Rotsünder Ricardo Giusti waren gleich vier Spieler fürs Finale gesperrt. Schon seit dem zweiten Spiel fehlte Torwart Nery Pumpido. Weltmeistertrainer Carlos Bilardo, immer noch im Amt, musste improvisieren. Caniggia-Vertreter Gustavo Dezotti gab sein Startelfdebüt, Roberto Sensini hatte nur in der Auftaktpartie gespielt. Beckenbauer, der intern anders redete, sah keinen Vorteil darin: "Die, die neu in die Mannschaft kommen – und das im Endspiel – werden sich zerreißen." Für den Kaiser schloss sich ein Kreis. Argentinien war sein erster Gegner als Teamchef und würde nun sein letzter werden. Am Anfang stand ein 1:3 in Düsseldorf in einem Testspiel, in einer anderen Zeit, mit einer anderen Mannschaft. Jetzt, mit der angeblich besten, die er je bei einer WM gesehen hatte, sollte es die Kaiserkrönung geben.

Am Samstag feiern die Deutschen einen ersten Sieg gegen die "Gauchos". Im Olympiastadion kommen sie eine halbe Stunde früher als von der Fifa vorgeschrieben zum Training und verjagen die Argentinier, die sich in eine Hälfte zurückziehen. "Ihr habt sie heute verdrängt und so werdet ihr es auch morgen machen", nutzt Beckenbauer diesen Vorgang psychologisch. Wer kann, kommt natürlich nach Rom. Bundeskanzler Helmut Kohl hatte sich selbstverständlich angesagt. Weil er 1986 kein Glück gebracht hatte, witzelte Beckenbauer: "Vielleicht überlegt er es sich noch einmal." Das tat er nicht, er brachte sogar den Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker und zehn Minister mit. Argentiniens Präsident Carlos Menem war da etwas rücksichtsvoller. Da er beim 0:1 gegen Kamerun zum Auftakt Pech brachte, blieb er lieber zuhause. Er verkündete aus der Heimat, er sei "absolut sicher", dass sein Land den Titel verteidigen werde. Die Experten hoben indes die Deutschen auf den Favoritenschild. Auch Fritz Walter, Zeit Lebens immer etwas pessimistisch, glaubte zu wissen: "Franz gewinnt den Pokal!"