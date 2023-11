"Wir sind in der Lage, Dänemark zu schlagen"

Am Freitag (ab 20.30 Uhr, live im ZDF) treffen die DFB-Frauen in der UEFA Nations League im "Endspiel" auf Dänemark. Drei Tage vor der wichtigen Partie in Rostock sprechen Merle Frohms und Sara Däbritz auf DFB.de über die Stimmung in der Mannschaft, Gegner Dänemark und die Chance auf die Olympia-Teilnahme.

Merle Frohms über...

... ihre Verletzungspause: Es freut mich sehr, wieder hier zu sein. Es war ganz ungewohnt, solange zu Hause zu sein. Umso mehr freut es mich, die Mädels und das teilweise neue Trainerteam zu sehen. Ich habe die Verletzungspause genutzt, um vollständig fit zu werden. Ich habe es tatsächlich unterschätzt, welche Auswirkungen eine Gehirnerschütterung hat. Zum Glück hatte ich ein tolles Ärzteteam, das die richtigen Entscheidungen für mich getroffen hat.

... die Wetterbedingungen in Rostock: Wir haben die letzten Tage auf Schnee trainiert. Klar, es sind Bedingungen, auf die wir uns erstmal einstimmen mussten. Die Einheiten habe ich aber sehr positiv in Erinnerung.

... den Fokus der Mannschaft: Ich habe hundertprozentiges Vertrauen in unsere Mannschaft, dass wir mit Überzeugung in das Spiel gehen. Jeder von uns weiß, wie wichtig das Spiel am Freitag ist.

... den Gegner Dänemark: Für mich als Torhüterin ist es natürlich interessant, welche Abschlussmuster die Stürmerinnen haben. Unsere Abwehrreihe wird sich auch damit beschäftigen, aber primär liegt unser Fokus auf dem ganzen Team. Wir wissen, wir sind in der Lage, Dänemark zu schlagen. Wir werden uns noch mal Szenen aus dem Hinspiel anschauen, aber trotzdem bei unserem Spiel bleiben.

Sara Däbritz über...

... die Bedeutung des Dänemark-Spiels: Wir alle wissen, worum es geht. Es wartet ein sehr wichtiges Spiel auf uns, und darauf bereiten wir uns alle gemeinsam vor, auch außerhalb des Platzes. Wir werden in den nächsten Tagen alles tun, um uns bestmöglich vorzubereiten.

... die Wetterbedingungen: Wir hatten Spaß, aber auch qualitativ gute Einheiten. Natürlich ist es anders auf Schnee, aber die Bedingungen nehmen wir jetzt an, so wie sie kommen.

... die Stimmung in der Mannschaft: Die Überzeugung und der Glaube sind in der gesamten Mannschaft da. Das Trainerteam lebt die Überzeugung vor, und das spüren alle. Natürlich wissen wir, dass es ein besonderes Spiel und eine besondere Situation ist, aber wir müssen am Freitag alles hineinwerfen und konsequent unsere Tore machen. Wir gehen positiv in die Partie - gerade solche Spiele sind für uns Fußballerinnen etwas Besonderes. Wir wissen, es geht um was. Es geht um die Möglichkeit, uns für die Olympischen Spielen zu qualifizieren. Deshalb werden wir alles hineinwerfen.

... ihre Olympia-Teilnahme 2016: Es ist etwas anderes und wirklich Besonderes. Die Olympischen Spiele, die ich mit der Nationalmannschaft erleben durfte, sind immer in meinem Herzen und unvergesslich. Das gesamte Event vor Ort ist etwas Besonderes, gerade weil du dein Land vertrittst, mit Sportlern und Sportlerinnen aus der ganzen Welt. Es lohnt sich, dafür zu kämpfen und alles zu geben. Ich hoffe natürlich, dass wir das als Team gemeinsam erleben können.

[dfb]