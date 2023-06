"Wir haben gute Chancen, den Titel zu holen"

Die deutschen U 17-Junioren haben es geschafft und stehen nach fünf Siegen in Folge im Endspiel um die Europameisterschaft . Offensivfußball, viel Tempo und Leidenschaft - und das spektakuläre 5:3 (1:2) im Halbfinale gegen Polen war der bisherige Höhepunkt. Im EM-Finale spielt das Team von DFB-Trainer Christian Wück am Freitag (ab 20 Uhr, live auf uefa.tv) in Budapest gegen Frankreich. Vor dem Duell sprechen die beiden Angreifer Max Moerstedt und Charles Herrmann mit DFB.de über die besondere Mentalität der Mannschaft und den Finalgegner.

DFB.de: Erst mal Glückwunsch zum Finaleinzug! Euch ist es beiden gelungen, im Halbfinale gegen Polen jeweils euer erstes EM-Tor zu erzielen. Wie war das Spiel denn aus eurer Sicht?

Max Moerstedt: Die erste Halbzeit war sehr zerfahren. Wir sind nicht richtig ins Spiel gekommen. Viele Zweikämpfe und Duelle, die fifty-fifty waren, haben wir verloren. Wir wussten aber, dass wir auf unsere Stärken vertrauen können, auch wenn wir wieder in Rückstand waren. Alle haben dran geglaubt, weswegen wir in der zweiten Halbzeit das Ding noch drehen konnten.

Charles Herrmann: Das Spiel war wirklich nicht einfach, weil die Polen echt abgeliefert haben. Ich habe aber nie am Sieg gezweifelt. Ich freue mich sehr über mein Tor. Das gibt noch mal Selbstvertrauen fürs Finale. Wir sind absolut bereit für Freitag.

DFB.de: Gibt’s bei euch eigentlich auch Spiele ohne Spektakel?

Moerstedt: Den neutralen Zuschauern gefallen unsere Spiele wahrscheinlich. Für uns als Team ist das echt auch immer nervenaufreibend. Wir versuchen eigentlich, die Spiele normal zu gestalten, aber manchmal läuft es eben dann doch aus dem Ruder.

Herrmann: Das ist aber auch eine Qualität, dass wir mit solchen Situationen umgehen können und für jede Situation eine Lösung haben. Ich denke, unsere Spiele sind attraktiv zu gucken.

DFB.de: Eure Trainer und Mitspieler betonen immer wieder die Mentalität eures Teams. Ist das nur eine Charakterfrage, oder spielte das auch in der Vorbereitung auf das Turnier eine größere Rolle?

Moerstedt: Ich denke schon, dass jeder eine gute Grundmentalität haben muss, um hier zu bestehen. Wir ziehen uns aber schon extrem hoch gegenseitig, das zeichnet uns aus. Jeder kämpft hier für jeden.

Herrmann: Über die Zeit ist die Mentalität bei jedem einzelnen besser geworden. Nicht jeder hatte von Anfang an die gleiche Mentalität. Es gibt Spieler, die Führung übernommen haben. Ich habe auch versucht, immer 100 Prozent und Gas zu geben, um damit die Mannschaft mitzuziehen. So ist die Mentalität in unserer Mannschaft gewachsen.

DFB.de: Ihr habt bislang jedes Spiel bei der Europameisterschaft gewonnen. Was ist euer Schlüssel zum Erfolg?

Moerstedt: Wir sind als Team eng zusammengewachsen. Wir helfen und unterstützen uns überall. Wir lassen nicht die Köpfe hängen und vertrauen immer auf unsere Stärken. Jeder ist individuell stark auf seiner Position. Zusammengefügt ist das einfach ein super Konstrukt.

Herrmann: Es war wichtig, dass wir zu Beginn des Turniers daran geglaubt haben, die Europameisterschaft gewinnen zu können. Wir glauben an unsere Qualitäten, und jeder Spieler vertraut jedem. Das ist der Schlüssel.

DFB.de: Im Finale wartet jetzt Frankreich auf euch. Ihr kennt das Team gut, habt in der Gruppenphase schon gegeneinander gespielt. Außerdem teilt ihr euch seit Turnierbeginn das Hotel. Was für ein Spiel und eine Stimmung erwartet ihr?

Moerstedt: Im Endeffekt ist es Schicksal, dass wir sowohl in Debrecen als auch in Budapest im gleichen Hotel waren. Zwischen beiden Lagern ist aber alles entspannt, also kein böses Blut. Die Franzosen haben natürlich eine Rechnung mit uns offen und werden alles reinhauen, um das Spiel zu gewinnen. Ich denke aber, wenn wir alles auf dem Platz lassen, die letzten Prozente rauskitzeln und unser Spiel wie schon in der Vorrunde auf den Platz bringen, haben wir gute Chancen, den Titel zu holen. Unsere Familien und Fans werden hoffentlich für eine geile Stimmung im Stadion sorgen. Und in Deutschland supporten uns hoffentlich so viele Leute wie möglich. Das trägt die Mannschaft zusätzlich.

Herrmann: Die Franzosen sind sehr ballsicher und spielen sehr schnell. Wir haben aber Vertrauen in uns, deswegen glaube ich fest daran, dass wir das Spiel gewinnen. Dafür müssen wir allerdings nicht nur 100 Prozent geben, sondern noch mehr. Auf jeden Fall wird es ein spannendes Spiel werden. Von daher freuen wir uns über jede Unterstützung aus Deutschland.

